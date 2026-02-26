مفاجأة الأجيال.. لماذا يتفوق "جيل الألفية" على "جيل زد" في أحلام الثراء؟

كشفت دراسة حديثة عن مفارقة لافتة في التوقعات المالية بين الأجيال، حيث أظهر "جيل الألفية" تفاؤلاً أكبر بتحقيق الثراء مقارنة بـ"جيل زد"، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن أبناء جيل الألفية (المولودين بين أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات) يمتلكون ثقة أعلى في قدرتهم على تحسين أوضاعهم المادية وتراكم بمرور الوقت، مستندين في ذلك إلى خبراتهم المتراكمة في سوق العمل وقدرتهم على التكيف مع الأزمات.



في المقابل، يبدو "جيل زد" أكثر حذراً وقلقاً بشأن مستقبله المالي، حيث يرى الكثير منهم أن غلاء المعيشة، وتكاليف السكن المرتفعة، والديون الطلابية تشكل عوائق ضخمة أمام طموحاتهم في الثراء.

وأوضح الخبراء أن هذا التباين يعود إلى أن جيل الألفية شهد فترات من الانتعاش الاقتصادي قبل الأزمات الأخيرة، بينما بدأ جيل زد مسيرته المهنية في ظل اضطرابات عالمية وتضخم غير مسبوق، مما جعل "الحلم بالثراء" يبدو أبعد منالاً بالنسبة لهم.





