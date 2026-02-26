تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
احذر ماذا تشاهد.. شاشات المستقبل قد تملك "مفتاح" جهازك العصبي
Lebanon 24
26-02-2026
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت براءة اختراع جديدة سجلتها إحدى شركات التقنية الكبرى موجة واسعة من الجدل والمخاوف الأخلاقية، بعد كشفها عن تقنيات تتيح للشاشات التفاعل مع الجهاز العصبي للمستخدم.
وتعتمد الفكرة على إرسال نبضات كهرومغناطيسية أو إشارات بصرية دقيقة غير محسوسة، تهدف إلى التأثير على الحالة المزاجية أو مستويات التركيز لدى المتلقي، مما طرح تساؤلات خطيرة حول إمكانية "التحكم بالعقول" عبر الأجهزة الذكية.
وأوضح الخبراء أن هذه التقنية، رغم تسويقها كأداة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل الإجهاد، تفتح الباب أمام استغلال الشركات للبيانات الحيوية والتلاعب بالعواطف لأغراض تجارية أو دعائية.
وحذر المدافعون عن الخصوصية من أن تحول الشاشات من وسيلة للعرض إلى أداة للتأثير البيولوجي المباشر يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية الذهنية، مطالبين بوضع تشريعات صارمة تمنع تغول التكنولوجيا في الوظائف العصبية للإنسان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
Lebanon 24
باحثون يحققون توزيع مفتاح كمي مستقل عن الأجهزة على مدى 62 ميلاً عبر الألياف الضوئية
27/02/2026 02:16:06
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
27/02/2026 02:16:06
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
Lebanon 24
لصحة القلب والجهاز العصبي.. ركزوا على هذه العادات
27/02/2026 02:16:06
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
Lebanon 24
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
27/02/2026 02:16:06
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
المستقبل
التركي
الترك
عواطف
كاني
هنية
تركي
تشري
قد يعجبك أيضاً
ضبط متسوّل ثريّ في دبي... يمتلك 3 سيارات فارهة!
Lebanon 24
ضبط متسوّل ثريّ في دبي... يمتلك 3 سيارات فارهة!
12:02 | 2026-02-26
26/02/2026 12:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة الأجيال.. لماذا يتفوق "جيل الألفية" على "جيل زد" في أحلام الثراء؟
Lebanon 24
مفاجأة الأجيال.. لماذا يتفوق "جيل الألفية" على "جيل زد" في أحلام الثراء؟
10:53 | 2026-02-26
26/02/2026 10:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 40 ألف عام.. "نقوش غامضة" تقلب موازين التاريخ وتكشف أصل الكتابة
Lebanon 24
عمرها 40 ألف عام.. "نقوش غامضة" تقلب موازين التاريخ وتكشف أصل الكتابة
10:15 | 2026-02-26
26/02/2026 10:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لغز 2007 ينكشف في إزمير".. العثور على رفات شابة مدفونة بحديقة صهرها السابق
Lebanon 24
"لغز 2007 ينكشف في إزمير".. العثور على رفات شابة مدفونة بحديقة صهرها السابق
08:00 | 2026-02-26
26/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)
Lebanon 24
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)
07:11 | 2026-02-26
26/02/2026 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:02 | 2026-02-26
ضبط متسوّل ثريّ في دبي... يمتلك 3 سيارات فارهة!
10:53 | 2026-02-26
مفاجأة الأجيال.. لماذا يتفوق "جيل الألفية" على "جيل زد" في أحلام الثراء؟
10:15 | 2026-02-26
عمرها 40 ألف عام.. "نقوش غامضة" تقلب موازين التاريخ وتكشف أصل الكتابة
08:00 | 2026-02-26
"لغز 2007 ينكشف في إزمير".. العثور على رفات شابة مدفونة بحديقة صهرها السابق
07:11 | 2026-02-26
اعتداء على تمثال في الجوائر يشعل الجدل (فيديو)
06:04 | 2026-02-26
"زنبق يشبه الكوبرا".. اكتشاف نادر في غابات ميزورام الهندية
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24