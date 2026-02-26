تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"الأسود الخبيث".. أفعى غادرة تثير الرعب في أفريقيا والشرق الأوسط

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:00
A-
A+
الأسود الخبيث.. أفعى غادرة تثير الرعب في أفريقيا والشرق الأوسط
الأسود الخبيث.. أفعى غادرة تثير الرعب في أفريقيا والشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدرت أفعى "الأسود الخبيث" واجهة الاهتمام والتحذيرات البيئية، نظراً لخطورتها العالية وخصائصها البيولوجية الفريدة التي تجعلها واحدة من أكثر الزواحف فتكاً في مناطق انتشارها الممتدة من القارة الأفريقية وصولاً إلى بعض دول الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.

أطلق عليها الخبراء لقب "الخبيثة" لعدة أسباب تقنية وميدانية؛ فهي تمتلك أنياباً جانبية طويلة وحادة تخرج من جوانب فمها، مما يمكنها من لدغ ضحيتها حتى وفمها مغلق، وهو ما يجعل الإمساك بها من خلف الرأس – الطريقة التقليدية لصيد الأفاعي – أمراً شديد الخطورة وغير مجدٍ.

ويصنف سم هذه الأفعى ضمن أخطر أنواع السموم، حيث يحتوي على مركبات "السارافوتوكسينات" التي تهاجم الجهاز الدوري والقلب مباشرة. وتؤدي اللدغة إلى انقباض حاد في الشرايين التاجية وفشل في عضلة القلب، مما قد يؤدي للوفاة في وقت قياسي إذا لم يتلقَّ المصاب الإسعافات اللازمة.

تتميز هذه الأفعى بلونها الأسود القاتم اللامع وجسدها الأسطواني، وغالباً ما تعيش تحت الأرض أو في الجحور، وتنشط بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل أو بعد هطول الأمطار. وبسبب صغر حجمها (الذي لا يتجاوز 60-80 سم)، قد يستهين بها البعض، إلا أن الخبراء يحذرون من أن خطورتها تفوق أفاعي أكبر منها حجماً بكثير.

وشدد المختصون على ضرورة توخي الحذر عند التحرك في المناطق الصحراوية أو الزراعية ليلاً، وارتداء أحذية واقية، مع التأكيد على عدم محاولة التعامل مع أي أفعى سوداء يواجهها المرء، نظراً لصعوبة التمييز بينها وبين أنواع أخرى أقل خطورة من جهة، ولغدرها وسرعة لدغتها الجانبية من جهة أخرى.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الجزيرة العربية

الشرق الأوسط

شبه الجزيرة

الأفريقية

الجزيرة

أفريقيا

الفريد

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:42 | 2026-02-27
Lebanon24
00:27 | 2026-02-27
Lebanon24
23:38 | 2026-02-26
Lebanon24
23:34 | 2026-02-26
Lebanon24
21:54 | 2026-02-26
Lebanon24
12:09 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24