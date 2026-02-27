خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار

يواجه خمسة مراهقين في عدة تهم جنائية على خلفية مقتل القس كيفن (56 عاماً)، الذي توفي في "12 كانون الأول 2025" متأثراً بإصابته بعد أكثر من شهر على تعرضه لإطلاق نار خلال عملية سطو على منزله في بورتلاند.



وبحسب بيان لشرطة بورتلاند بتاريخ 24 شباط 2026، وقع الهجوم قرابة "12:30 بعد منتصف الليل" في 1 تشرين الثاني 2025، حيث خلص المحققون إلى أن خمسة مشتبه بهم اقتحموا منزل كوبر وأطلقوا النار عليه أمام أفراد من عائلته.



ونقلت قناة "KOIN 6" عن شقيق الضحية أن المشتبه بهم طرقوا الباب وتظاهروا بأنهم من الشرطة قبل كسر الباب، مشيراً إلى أن كوبر كان يحمي حفيده البالغ أربع سنوات لحظة إطلاق النار. كما أشار المصدر إلى أن كوبر كان قساً في مركز عبادة "People of Purpose".



ووفق الشرطة، يواجه كل من زياير وتي دافيون سي. بيرتون تهمًا تشمل القتل من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى، والسطو من الدرجة الأولى، وتعريض حياة للخطر بتهور.



في المقابل، يواجه كل من جايدن ج. سارينانا وجوردان بيركنز وقاصر آخر تهمًا تشمل القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء من الدرجة الأولى، والسطو من الدرجة الأولى.



وقال رئيس شرطة بورتلاند بوب داي إن وفاة كوبر "مأساة بكل المقاييس"، معرباً عن أمله بأن تشكل الاعتقالات خطوة تخفف من معاناة العائلة. بدوره، شدد نائب لمقاطعة مولتنوماه على عدم التسامح مع تصاعد العنف بين الشباب، مؤكداً السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.



ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم أقروا بالذنب أو استعانوا بمحامين. (بيبول)

