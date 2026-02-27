تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:14
A-
A+
خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار
خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه خمسة مراهقين في ولاية أوريغون عدة تهم جنائية على خلفية مقتل القس كيفن كوبر (56 عاماً)، الذي توفي في "12 كانون الأول 2025" متأثراً بإصابته بعد أكثر من شهر على تعرضه لإطلاق نار خلال عملية سطو على منزله في بورتلاند.

وبحسب بيان لشرطة بورتلاند بتاريخ 24 شباط 2026، وقع الهجوم قرابة "12:30 بعد منتصف الليل" في 1 تشرين الثاني 2025، حيث خلص المحققون إلى أن خمسة مشتبه بهم اقتحموا منزل كوبر وأطلقوا النار عليه أمام أفراد من عائلته.

ونقلت قناة "KOIN 6" عن شقيق الضحية أن المشتبه بهم طرقوا الباب وتظاهروا بأنهم من الشرطة قبل كسر الباب، مشيراً إلى أن كوبر كان يحمي حفيده البالغ أربع سنوات لحظة إطلاق النار. كما أشار المصدر إلى أن كوبر كان قساً في مركز عبادة "People of Purpose".

ووفق الشرطة، يواجه كل من زياير كارتر وتي دافيون سي. بيرتون تهمًا تشمل القتل من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى، والسطو من الدرجة الأولى، وتعريض حياة شخص آخر للخطر بتهور.

في المقابل، يواجه كل من جايدن ج. سارينانا وجوردان بيركنز وقاصر آخر تهمًا تشمل القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء من الدرجة الأولى، والسطو من الدرجة الأولى.

وقال رئيس شرطة بورتلاند بوب داي إن وفاة كوبر "مأساة بكل المقاييس"، معرباً عن أمله بأن تشكل الاعتقالات خطوة تخفف من معاناة العائلة. بدوره، شدد نائب المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه إريك بالمر على عدم التسامح مع تصاعد العنف بين الشباب، مؤكداً السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم أقروا بالذنب أو استعانوا بمحامين. (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أميركا.. إمام مسجد تعرض لإطلاق نار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. مختار تعرّض لإطلاق نار (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من الجيش تتعرض لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعرض محيط نقطة تمركز جديدة للجيش اللبناني في منطقة سرده لإطلاق نار مصدره موقع الحمامص المعادي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة مولتنوماه

ولاية أوريغون

المدعي العام

نائب ال

شخص آخر

جوردان

بالمر

كارتر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:42 | 2026-02-27
Lebanon24
00:27 | 2026-02-27
Lebanon24
23:38 | 2026-02-26
Lebanon24
23:34 | 2026-02-26
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
Lebanon24
21:54 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24