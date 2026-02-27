تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
بعد 24 عاماً على اختفائها.. توقيف سيدة بسبب قضية "سكر"
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت شرطة مقاطعة روكينغهام القبض على ميشيل هوندلي
سميث
في
مقاطعة روبسون
، بموجب مذكرة توقيف معلّقة مرتبطة بتهمة "القيادة تحت تأثير
الكحول
" تعود إلى تشرين الثاني 2001، بعد تخلفها عن المثول أمام المحكمة في 27 كانون الأول 2001.
وبحسب البيان، تم توقيف سميث يوم 25 شباط وأُخلي سبيلها في اليوم نفسه بكفالة، على أن تمثل أمام
محكمة مقاطعة
روكينغهام في 26 آذار.
وكانت سميث قد اختفت في 9 كانون الأول 2001 بعد خروجها للتسوق ولم تعد إلى منزلها، قبل أن يتواصل معها محققون هذا الشهر عقب ورود معلومات جديدة، ويعثروا عليها "وجهاً لوجه" في 20 شباط وهي "بصحة جيدة".
وقالت سميث للمحققين إنها غادرت المنزل عام 2001 بسبب "مشاكل عائلية مستمرة"، فيما أشارت السلطات إلى عدم وجود بلاغات سابقة موثقة عن تلك المشاكل، وعدم وجود دليل على "شبهة جنائية" في واقعة الاختفاء، مع بقاء ملف "القيادة تحت تأثير الكحول" قائماً.
