خلافات عائلية تتحول إلى اعتداءات.. والأمن المصري يتدخل

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على ، يظهر قيام "شقيق زوج" بممارسة أعمال بلطجة تجاه زوجته وأسرتها بمحافظة دمياط.



وبالفحص، تبين أن صاحبة الحساب هي طبيبة أسنان ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأفادت بوجود خلافات بين زوجها واثنين من أشقائه ووالده، بسبب إقامة الزوجين في شقة بالعقار ملك والد الزوج، ورغبة الأخير في إخراجهما، مشيرة إلى وجود سجلات سابقة لتعديات وسب بين الطرفين، وتحررت على أثرها عدة محاضر.



تم ضبط الأطراف المعنية، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت مباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

