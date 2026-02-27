تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
8
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
7
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
9
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
خلافات عائلية تتحول إلى اعتداءات.. والأمن المصري يتدخل
Lebanon 24
27-02-2026
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
الأجهزة الأمنية
المصرية
ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
، يظهر قيام "شقيق زوج" بممارسة أعمال بلطجة تجاه زوجته وأسرتها بمحافظة دمياط.
وبالفحص، تبين أن صاحبة الحساب هي طبيبة أسنان ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأفادت بوجود خلافات بين زوجها واثنين من أشقائه ووالده، بسبب إقامة الزوجين في شقة بالعقار ملك والد الزوج، ورغبة الأخير في إخراجهما، مشيرة إلى وجود سجلات سابقة لتعديات وسب بين الطرفين، وتحررت على أثرها عدة محاضر.
تم ضبط الأطراف المعنية، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت
النيابة العامة
مباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في مصر.. خلافات قديمة تتحول إلى حادثة مميتة
Lebanon 24
في مصر.. خلافات قديمة تتحول إلى حادثة مميتة
28/02/2026 00:34:36
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في حي الجامعة بالحدث.. خلاف عائلي يتحوّل إلى ثأر
Lebanon 24
إطلاق نار في حي الجامعة بالحدث.. خلاف عائلي يتحوّل إلى ثأر
28/02/2026 00:34:36
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر
Lebanon 24
خلافات مالية تتحول لجريمة.. أخ يحرق شقة أخته في مصر
28/02/2026 00:34:36
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: المساس بالأمن القومي السوداني هو مساس بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون به
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: المساس بالأمن القومي السوداني هو مساس بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون به
28/02/2026 00:34:36
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
النيابة
المصرية
بات على
مصرية
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين
Lebanon 24
مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين
15:30 | 2026-02-27
27/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصابتها نوبة قلبية.. وفاة مؤثرة لأم عند قبر ابنها الشاب المنتحر (فيديو)
Lebanon 24
أصابتها نوبة قلبية.. وفاة مؤثرة لأم عند قبر ابنها الشاب المنتحر (فيديو)
10:10 | 2026-02-27
27/02/2026 10:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كلب "متحمس" يساهم في دفع سيارة عالقة على الطريق
Lebanon 24
بالفيديو.. كلب "متحمس" يساهم في دفع سيارة عالقة على الطريق
09:57 | 2026-02-27
27/02/2026 09:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة… انفجار عنيف وحريق داخل مقهى (فيديو)
Lebanon 24
مأساة… انفجار عنيف وحريق داخل مقهى (فيديو)
06:39 | 2026-02-27
27/02/2026 06:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 24 عاماً على اختفائها.. توقيف سيدة بسبب قضية "سكر"
Lebanon 24
بعد 24 عاماً على اختفائها.. توقيف سيدة بسبب قضية "سكر"
04:10 | 2026-02-27
27/02/2026 04:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:30 | 2026-02-27
مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين
10:10 | 2026-02-27
أصابتها نوبة قلبية.. وفاة مؤثرة لأم عند قبر ابنها الشاب المنتحر (فيديو)
09:57 | 2026-02-27
بالفيديو.. كلب "متحمس" يساهم في دفع سيارة عالقة على الطريق
06:39 | 2026-02-27
مأساة… انفجار عنيف وحريق داخل مقهى (فيديو)
04:10 | 2026-02-27
بعد 24 عاماً على اختفائها.. توقيف سيدة بسبب قضية "سكر"
03:14 | 2026-02-27
خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 00:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24