جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

خلافات عائلية تتحول إلى اعتداءات.. والأمن المصري يتدخل

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:01
خلافات عائلية تتحول إلى اعتداءات.. والأمن المصري يتدخل
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام "شقيق زوج" بممارسة أعمال بلطجة تجاه زوجته وأسرتها بمحافظة دمياط.

وبالفحص، تبين أن صاحبة الحساب هي طبيبة أسنان ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأفادت بوجود خلافات بين زوجها واثنين من أشقائه ووالده، بسبب إقامة الزوجين في شقة بالعقار ملك والد الزوج، ورغبة الأخير في إخراجهما، مشيرة إلى وجود سجلات سابقة لتعديات وسب بين الطرفين، وتحررت على أثرها عدة محاضر.

تم ضبط الأطراف المعنية، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
