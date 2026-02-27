تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين

Lebanon 24
27-02-2026 | 15:30
A-
A+
مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين
مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقى شخص مصرعه بطلق ناري، وأصيب 3 أخرين، إثر وقوع مشاجرة في قرية ميت ناجي في مصر.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول 4 مصابين بطلق ناري علي خلفية مشاجرة، بينهم شخص في حالة خطرة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المصاب محمد عبد الله السعيد رزق،21 سنة، عامل زراعي، حيث دخل إلي المستشفي مصاب بطلق ناري في البطن والظهر، وتوفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

فيما أصيب كلا من جمال إبراهيم، ع، 20 سنة، مصاب بالفخذ الأيمن، محمد إبراهيم،ح، ال،17 سنة، طالب ثانوي، اصيب في أصبع القدم اليمني، محمد مجدي فوزي،م،ج، 33 سنة، مصاب بطلق في القدم اليسري.

تم وضع الجثمان مشرحة مستشفى ميت غمر، ووضع المصابين تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كسور وكدمات لـ8 أشخاص بعد مشاجرة بالعصي في مصر
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيارات ثلجية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جبال الألب الفرنسية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل شاب والقبض على الجناة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاع عن النفس أم جريمة؟ تفاصيل وفاة زوج في مشاجرة زوجية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الله السعيد

النيابة العامة

محمد عبد الله

محمد إبراهيم

محمد مجدي

عبد الله

محمد عبد

النيابة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-02-27
Lebanon24
10:10 | 2026-02-27
Lebanon24
09:57 | 2026-02-27
Lebanon24
06:39 | 2026-02-27
Lebanon24
04:10 | 2026-02-27
Lebanon24
03:14 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24