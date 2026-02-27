مشاجرة في مصر تودي بحياة شخص وتجرح 3 آخرين

لقى شخص مصرعه بطلق ناري، وأصيب 3 أخرين، إثر وقوع مشاجرة في قرية ميت ناجي في مصر.وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول 4 مصابين بطلق ناري علي خلفية مشاجرة، بينهم شخص في حالة خطرة.انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المصاب محمد رزق،21 سنة، عامل زراعي، حيث دخل إلي المستشفي مصاب بطلق ناري في البطن والظهر، وتوفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.فيما أصيب كلا من جمال إبراهيم، ع، 20 سنة، مصاب بالفخذ الأيمن، ،ح، ال،17 سنة، طالب ثانوي، اصيب في أصبع القدم اليمني، فوزي،م،ج، 33 سنة، مصاب بطلق في القدم اليسري.تم وضع الجثمان مشرحة مستشفى ميت غمر، ووضع المصابين تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)