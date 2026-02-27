تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
يتميز اليوم بالطاقة والحيوية، ما يدفعك لإحداث تغييرات حولك. من المهم التفكير والتخطيط قبل أي خطوة.
الثور
سير العمل يسير بسلاسة، مع ضرورة تقييم الأولويات لتجنب الإنهاك.
الجوزاء
اليوم مناسب لتنفيذ خططك والوفاء بالوعود، بفضل التركيز والإصرار.
السرطان
مزاجك اليوم هادئ ومتوازن، ما يسهل اتخاذ قرارات صائبة.
الأسد
اليوم يحمل فرصًا للتواصل والتقدم في العمل، مع بعض العقبات في التنقل.
العذراء
حيوية ونشاط يجعلان اليوم مناسبًا لإحداث تغييرات، مع ضرورة التفكير قبل أي خطوة.
الميزان
اليوم مثالي للتركيز على الخطط وتحقيق الأهداف.
العقرب
فرصة لتعديل نمط الحياة وتحقيق توازن أفضل بين العمل والصحة.
القوس
خيالك واسع اليوم، مع فرص لاكتشاف أماكن وتجارب جديدة.
الجدي
اليوم قد يحمل تحديات عاطفية مع احتمال تدخل طرف ثالث.
الدلو
فرصة لاتخاذ خطوات مهمة نحو الوفاء بالالتزامات المؤجلة.
الحوت
اليوم يتيح إدراك إنجازاتك السابقة والمضي قدمًا بخطوات واثقة.
