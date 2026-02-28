تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

إشعار على الهاتف كاد يتحول إلى مأساة على الطريق

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:00
A-
A+
إشعار على الهاتف كاد يتحول إلى مأساة على الطريق
إشعار على الهاتف كاد يتحول إلى مأساة على الطريق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وقع حادث في كارولتون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجا سائق بأعجوبة بعد أن انشغل بهاتفه أثناء القيادة، ما أدى إلى انحشار سيارته أسفل شاحنة كبيرة.

وأوضحت إدارة شرطة كارولتون أن السائق اعترف بأنه كان مشتتًا باستخدام هاتفه قبل لحظات من الحادث، إذ اصطدمت سيارته بشاحنة ذات 18 عجلة وانزلقت تحتها، ما تسبب في تحطم الزجاج الأمامي وتهشم مقدمة المركبة.

وأكدت الشرطة أن مثل هذه الحوادث غالبًا ما تكون نتائجها خطيرة، مشيرة إلى أن قانون جورجيا للقيادة دون استخدام اليدين وُضع لمنع القيادة المشتتة وحماية الأرواح. وتم نقل السائق إلى مركز تانر الطبي – كارولتون حيث تلقى العلاج من إصابات طفيفة، فيما ذكرت قناة دبليو إس بي – تي في أنه لم يتم تحرير مخالفة بحقه حتى الآن.

وشددت الشرطة في ختام بيانها على أن أي نظرة سريعة إلى الهاتف قد تكون كارثية، داعية السائقين إلى استخدام خاصية التحدث دون استخدام اليدين والتركيز الكامل على الطريق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أفعوانية "انتقام المومياء" تتحول إلى مأساة في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تستعملين قناع الشعر بطريقة خاطئة؟ هذا الخطأ يُفقده مفعوله
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحول هاتفك "الآيفون" إلى جهاز تحكم عن بُعد بسيارتك؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تُحول هاتفك القديم إلى راوتر؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة

على الطريق

الأمريكية

امل على

جورجيا

أمريكي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-02-28
Lebanon24
00:15 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
Lebanon24
15:30 | 2026-02-27
Lebanon24
13:01 | 2026-02-27
Lebanon24
10:10 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24