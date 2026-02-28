إشعار على الهاتف كاد يتحول إلى مأساة على الطريق

وقع حادث في كارولتون بولاية في ، حيث نجا سائق بأعجوبة بعد أن انشغل بهاتفه أثناء القيادة، ما أدى إلى انحشار سيارته أسفل شاحنة كبيرة.

وأوضحت إدارة شرطة كارولتون أن السائق اعترف بأنه كان مشتتًا باستخدام هاتفه قبل لحظات من الحادث، إذ اصطدمت سيارته بشاحنة ذات 18 عجلة وانزلقت تحتها، ما تسبب في تحطم الزجاج الأمامي وتهشم مقدمة المركبة.

وأكدت الشرطة أن مثل هذه الحوادث غالبًا ما تكون نتائجها خطيرة، مشيرة إلى أن قانون جورجيا للقيادة دون استخدام اليدين وُضع لمنع القيادة المشتتة وحماية الأرواح. وتم نقل السائق إلى مركز تانر الطبي – كارولتون حيث تلقى العلاج من إصابات طفيفة، فيما ذكرت قناة دبليو إس بي – تي في أنه لم يتم تحرير مخالفة بحقه حتى الآن.

وشددت الشرطة في ختام بيانها على أن أي نظرة سريعة إلى الهاتف قد تكون كارثية، داعية السائقين إلى استخدام خاصية التحدث دون استخدام اليدين والتركيز الكامل .