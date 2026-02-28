الماعز الإيرلندي القديم... صلة حية بمواشي العصر البرونزي قبل 3000 عام

أكدت دراسة حديثة أن الماعز الإيرلندي القديم يمثل صلة مباشرة بحياة في العصر البرونزي، إذ يشارك هذا النوع المهدد بالانقراض سلسلة جينية مستمرة منذ أكثر من 3000 عام مع الماعز الذي عاش في إيرلندا خلال الفترة 1100–900 .

كيف تم التحقق من التاريخ العتيق

استخدم باحثون من جامعة كوليدج وجامعة كوينز بلفاست تقنيات متقدمة في تسلسل الجينوم وتحليل البروتينات، بما في ذلك أسلوب “بصمة البروتين” ZooMS لتحديد العظام القديمة، ما أكد أن بقايا الماعز المكتشفة في حصن هوغي (Haughey’s Fort) تعود للماعز الحقيقي، وهي أقدم عينات مؤكدة في إيرلندا.

استمرارية جينية مذهلة

قارن الباحثون القديم للماعز البرونزي مع عينات من العصور الوسطى وأنواع الماعز الحديثة، فتبين أن أقوى الصلات الجينية للماعز القديم موجودة مع الماعز الإيرلندي القديم اليوم، ما يبرز استمرارية 3000 سنة لسلالة الماعز على الجزيرة.

تاريخ وفائدة الماعز القديم

عرف هذا النوع تاريخياً باسم Gabhar Fiáin (الماعز البري)، وكان المصدر الوحيد للحليب والجلود للريف الإيرلندي حتى حوالي عام 1900، كما ساعدته فروته السميكة وغطاؤه متعدد الألوان على التكيف مع البيئات القاسية.

التهديدات المعاصرة والحفاظ على السلالة

رغم قوته التاريخية، يواجه الماعز الإيرلندي القديم اليوم خطر الانقراض بسبب التهجين مع سلالات أوروبية وانخفاض أعداده. وتشدد جمعية الماعز الإيرلندي القديم على أهمية حماية هذا النوع، باعتباره تراثاً بيولوجياً وثقافياً فريداً لا بد من صونه للأجيال .