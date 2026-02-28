حملة تبرعات لإنقاذ مسنّة من العمل الشاق

أُطلقت حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe لدعم سيدة أمريكية تبلغ من العمر 86 عاماً، تعمل في التي تقيم فيها، وذلك بعد وفاة زوجها وابنها بنوبتين قلبيتين.

وتهدف الحملة إلى جمع 150 ألف دولار لمساعدة دورلاند، المقيمة في ، على “التقاعد بكرامة” والعيش بعيداً عن الضغوط المالية والعمل البدني الشاق. وحتى الآن، جُمِع أكثر من 70 ألف دولار من مئات المتبرعين.

وتعمل إيلين كمنظفة في مبنى السكن المكوّن من تسعة طوابق حيث تعيش، إذ تتولى يومياً تنظيف الأرضيات ومسحها وتنظيف ثمانية حمّامات، رغم معاناتها من مشكلات صحية، بينها وجود قضبان معدنية في ظهرها، وتمزّق في الكتف، والتهاب مفاصل متفاقم.

وقالت صديقتها سو ويري، التي أطلقت الحملة في 15 شباط ، إن إيلين، رغم اقترابها من التسعين، لا تزال تقوم يومياً بأعمال شاقة تتطلب الانحناء والحمل والتنظيف المستمر في جميع طوابق المبنى.

تأتي بعد وفاة زوجها روجر دورلاند في نيسان 2024، ثم وفاة ابنهما كيث وايد دورلاند في كانون الثاني2025، وكلاهما بسبب نوبة قلبية.

وفي حديثها لوسيلة إعلام أميركية، قالت إيلين إنها لا تزال تستيقظ فجراً لتحتسي قهوتها وتفكر بزوجها الراحل، مضيفة بحزن: “لا يتوقع أحد أن يدفن أبناءه”.

وأكدت الجهة المنظمة للحملة أن الهدف النهائي هو تمكين إيلين من عيش سنواتها الأخيرة دون عمل بدني يومي أو قلق مالي، مشددة على أن “كبار السن يستحقون الكرامة والراحة والأمان في أعوامهم الأخيرة”.