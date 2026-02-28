دراسة: النياندرتال والإنسان العاقل في علاقة غير متكافئة

كشفت دراسة علمية جديدة نُشرت في مجلة Science، عن معطيات جديدة حول أنماط التزاوج بين إنسان النياندرتال والإنسان العاقل في عصور ما قبل التاريخ.

وأظهرت النتائج أنه عند حدوث التزاوج بين المجموعتين – وهو أمر مثبت علمياً – فإن معظم الحالات كانت بين ذكور النياندرتال وإناث الإنسان العاقل، في حين كان العكس (أي تزاوج إناث النياندرتال مع ذكور الإنسان العاقل) أقل شيوعاً بشكل ملحوظ.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النمط قد يعكس نوعاً من “تفضيل الشريك” بين المجموعتين، ما يعني أن التزاوج ربما لم يكن عشوائياً بالكامل. ومع ذلك، لا يوجد تفسير قاطع لهذا السلوك، إذ يرجّح العلماء عدة احتمالات، منها أنماط الهجرة، والسلوكيات الاجتماعية، وطبيعة التفاعل عندما انتقل الإنسان العاقل إلى مناطق كان يسكنها النياندرتال في أوراسيا.

تفسيرات بيولوجية محتملة

لفتت الدراسة أيضاً إلى احتمال أن يكون السبب بيولوجياً بحتاً، إذ قد يكون الأطفال المولودون لأمهات من النياندرتال وآباء من الإنسان العاقل أقل قدرة على البقاء، ما يجعل هذا النوع من التزاوج أقل ظهوراً في السجل الجيني.

ووصف علماء مستقلون النتائج بأنها محاولة مهمة للإجابة عن سؤال قديم حول ديناميكيات العلاقة بين النوعين، مشيرين إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام نظريات جديدة حول التفاعلات الاجتماعية وربما التنافس بينهما.

أثر النياندرتال لا يزال قائماً

ولا تزال آثار هذا التزاوج حاضرة حتى اليوم؛ إذ يحمل كثير من الأشخاص، خصوصاً من أصول أوروبية أو آسيوية، نسبة صغيرة من للنياندرتال. وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 2% من الجينوم لدى بعض هؤلاء يعود إلى النياندرتال، نتيجة تعايش المجموعتين قبل نحو 45 إلى 49 ألف عام خارج .

وتضيف هذه الدراسة فصلاً جديداً إلى فهم تاريخ تطور الإنسان والعلاقات المعقدة بين أسلافه الأوائل.