تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

دراسة: النياندرتال والإنسان العاقل في علاقة غير متكافئة

Lebanon 24
28-02-2026 | 10:45
A-
A+
دراسة: النياندرتال والإنسان العاقل في علاقة غير متكافئة
دراسة: النياندرتال والإنسان العاقل في علاقة غير متكافئة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة علمية جديدة نُشرت في مجلة Science، عن معطيات جديدة حول أنماط التزاوج بين إنسان النياندرتال والإنسان العاقل في عصور ما قبل التاريخ.

وأظهرت النتائج أنه عند حدوث التزاوج بين المجموعتين – وهو أمر مثبت علمياً – فإن معظم الحالات كانت بين ذكور النياندرتال وإناث الإنسان العاقل، في حين كان العكس (أي تزاوج إناث النياندرتال مع ذكور الإنسان العاقل) أقل شيوعاً بشكل ملحوظ.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النمط قد يعكس نوعاً من “تفضيل الشريك” بين المجموعتين، ما يعني أن التزاوج ربما لم يكن عشوائياً بالكامل. ومع ذلك، لا يوجد تفسير قاطع لهذا السلوك، إذ يرجّح العلماء عدة احتمالات، منها أنماط الهجرة، والسلوكيات الاجتماعية، وطبيعة التفاعل عندما انتقل الإنسان العاقل إلى مناطق كان يسكنها النياندرتال في أوراسيا.

تفسيرات بيولوجية محتملة

لفتت الدراسة أيضاً إلى احتمال أن يكون السبب بيولوجياً بحتاً، إذ قد يكون الأطفال المولودون لأمهات من النياندرتال وآباء من الإنسان العاقل أقل قدرة على البقاء، ما يجعل هذا النوع من التزاوج أقل ظهوراً في السجل الجيني.

ووصف علماء مستقلون النتائج بأنها محاولة مهمة للإجابة عن سؤال قديم حول ديناميكيات العلاقة بين النوعين، مشيرين إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام نظريات جديدة حول التفاعلات الاجتماعية وربما التنافس بينهما.

أثر النياندرتال لا يزال قائماً

 

ولا تزال آثار هذا التزاوج حاضرة حتى اليوم؛ إذ يحمل كثير من الأشخاص، خصوصاً من أصول أوروبية أو آسيوية، نسبة صغيرة من الحمض النووي للنياندرتال. وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 2% من الجينوم لدى بعض هؤلاء يعود إلى النياندرتال، نتيجة تعايش المجموعتين قبل نحو 45 إلى 49 ألف عام خارج أفريقيا.

وتضيف هذه الدراسة فصلاً جديداً إلى فهم تاريخ تطور الإنسان والعلاقات المعقدة بين أسلافه الأوائل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان تحت وطأة حرب غير متكافئة والغارات الاسرائيلية تنذر بتطورات ميدانية أشدّ خطورة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات "كورونا" وانخفاض معدّل الإنجاب؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمض النووي

أفريقيا

أوروبي

النووي

شيرين

العلم

بيت أ

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2026-02-28
Lebanon24
08:00 | 2026-02-28
Lebanon24
05:00 | 2026-02-28
Lebanon24
00:15 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
Lebanon24
15:30 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24