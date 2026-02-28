في حديقة منزل أميركي.. اكتشاف أثري روماني نادر

كشف زوجان في ولاية لويزيانا عن قطعة رخامية في حديقة منزلهما، تبين بعد فحصها من قبل خبراء الآثار أنها شاهد قبر روماني أصيل يعود للقرن الأول الميلادي.

وتظهر النقوش اللاتينية المحفورة على الشاهد أنه يخص جندياً يدعى "سيكستوس "، قضى اثني عشر عاماً في وتوفي عن عمر يناهز 42 عاماً.



ويرجح الباحثون أن هذه القطعة الأثرية نُقلت من إلى في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث استقرت في الحديقة لعقود طويلة قبل اكتشاف قيمتها التاريخية الحقيقية، مؤكدين أنها قطعة أصلية وليست مجرد نسخة مقلدة، مما يجعل وجودها على الأراضي الأمريكية لغزاً تاريخياً مثيراً.





