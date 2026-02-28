تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
في حديقة منزل أميركي.. اكتشاف أثري روماني نادر
Lebanon 24
28-02-2026
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف زوجان في ولاية لويزيانا
الأمريكية
عن قطعة رخامية في حديقة منزلهما، تبين بعد فحصها من قبل خبراء الآثار أنها شاهد قبر روماني أصيل يعود للقرن الأول الميلادي.
وتظهر النقوش اللاتينية المحفورة على الشاهد أنه يخص جندياً يدعى "سيكستوس
فيروس
"، قضى اثني عشر عاماً في
الخدمة العسكرية
وتوفي عن عمر يناهز 42 عاماً.
ويرجح الباحثون أن هذه القطعة الأثرية نُقلت من
إيطاليا
إلى
الولايات المتحدة
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث استقرت في الحديقة لعقود طويلة قبل اكتشاف قيمتها التاريخية الحقيقية، مؤكدين أنها قطعة أصلية وليست مجرد نسخة مقلدة، مما يجعل وجودها على الأراضي الأمريكية لغزاً تاريخياً مثيراً.
