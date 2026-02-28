تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
برغل ولحم وشاي.. "الثلاثية" التي تتحدى الحداثة على المائدة الكردية
Lebanon 24
28-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتمسك المائدة
الكردية
بهويتها التراثية العريقة من خلال ثلاثية غذائية فريدة تجمع البرغل واللحم والشاي، لتشكل وجبة إفطار استثنائية تقاوم أنماط الحياة الحديثة والوجبات السريعة.
ويعكس هذا التقليد الغذائي المتوارث في القرى والمدن الكردية ارتباطاً وثيقاً بالأرض والطبيعة، حيث يتربع البرغل المطهو بعناية مع قطع اللحم الدسمة على عرش المائدة الصباحية، ليمنح الطاقة اللازمة ليوم طويل من العمل الشاق في الزراعة والرعي، في مشهد يجسد كرم الضيافة والأصالة الكردية.
ولا تكتمل هذه الوجبة الدسمة دون "استكان" الشاي الساخن الذي يعد طقساً مقدساً يرافق الجلسات العائلية، حيث يساهم في موازنة نكهات اللحم والبرغل ويضفي جواً من الألفة والترابط بين أفراد الأسرة.
ويرى الباحثون في التراث أن استمرار هذه الثلاثية على مائدة الإفطار الكردية ليس مجرد عادة غذائية، بل هو فعل مقاومة ثقافية يحافظ على الخصوصية القومية في ظل غزو الأطباق العالمية، مما يجعل من الفطور
الكردي
تجربة غنية بالتفاصيل التاريخية والاجتماعية التي تعيد تعريف علاقة الإنسان ببيئته وجذوره.
