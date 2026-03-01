شابة عربية طلبت اللجوء في أميركا فاستيقظت في الكاميرون.. هذه قصتها

في قصة مثيرة للجدل، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن ملابسات قضية فرح، الشابة المغربية البالغة من العمر 21 عاماً، والتي تحول حلمها باللجوء إلى إلى كابوس حقيقي عبر ثلاث قارات.



فبعد أن هربت رفقة صديقتها من مطلع العام الماضي خشية تعرضهما للأذى، عبرتا وصولاً إلى الحدود الأميركية حيث قدمتا طلب اللجوء. لكن الرحلة لم تدم طويلاً، إذ تم احتجازهما فور وصولهما لمدة عام كامل داخل أحد مراكز الاحتجاز.



ورغم رفض طلب اللجوء، حصلت فرح على أمر قضائي يمنع ترحيلها مباشرة إلى المغرب خشية تعرض حياتها للخطر، بينما لم يحالف الحظ صديقتها التي أعيدت إلى بلدها. لكن السلطات الأميركية فاجأتها بقرار الترحيل إلى دولة ثالثة لا تحمل جنسيتها ولا تطأها قدماها من قبل، وهي .



هناك، وُضعت في مركز احتجاز جديد قبل أن تجد نفسها أمام خيار صعب: البقاء في بلد لا تعرفه أو العودة إلى المغرب "بمحض إرادتها". اختارت الخيار الأخير لتعود حيث بدأت، لكن هذه المرة بعد رحلة معقدة فتحت الباب واسعاً أمام التساؤلات حول سياسة الترحيل إلى "دول ثالثة" وكيف يمكن الالتفاف على أوامر الحماية القضائية. (عكاظ)



