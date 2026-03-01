بعد 10 أيام أمضاها في الوحل... إنقاذ رجل!

تمكنت فرق الإنقاذ في من إنقاذ الشاب أندرو جيدنز البالغ من العمر 36 عاماً، بعدما ظلّ عالقًا في وحل حتى كتفيه لمدة عشرة أيام، وسط ظروف شديدة البرودة ونقص الطعام والماء.



وأفادت إدارة إطفاء بالاتكا وفقا لـ" ميل" أن، جيدنز عُثر عليه في مصنع تابع لشركة فولكان شرقي ميلروز، بعد أن انقطعت أخباره منذ .

واستغرقت عملية تحريره من الوحل نحو ثلاث ساعات، إذ عملت فرق الإنقاذ المتخصصة بعناية لتأمينه ونقله إلى المستشفى. (ارم نيوز)