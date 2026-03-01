تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
منوعات
خلاف عائلي يتحول إلى جريمة موثقة على مواقع التواصل
Lebanon 24
01-03-2026
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت
الأجهزة الأمنية
المصرية
بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات قاسية لقيام شخص وسيدة بالتعدي بالضرب والسحل على سيدتين بمحافظة الشرقية، وسط حالة من الاستياء بين المتابعين.
بالفحص والتحريات الدقيقة، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تلقاه مأمور مركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 26 فبراير الماضي، من سيدة ونجلتها "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، حيث اتهمتا (زوج الابنة وشقيقته) بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح والتنكيل بهما في الطريق العام بسبب خلافات زوجية نشبت بين الطرفين.
وعقب تقنين الإجراءات وتحديد أماكن تواجد المتهمين، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو
الظاهر
في مقطع الفيديو، مبررين تصرفهما بوجود خلافات عائلية سابقة.
