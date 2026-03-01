استدرجها بحجة علاج والدته… ضبط متهم بالتحرش بممرضة

استدرج عاطل ممرضة لمسكنه في بولاق الدكرور في مصر، بحجة تقديم خدمة طبية لوالدته، وتحرش بها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت المختصة للتحقيق.



تلقى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا من ممرضة، اتهمت فيه شخصا بالتحرش بها، وذكرت أنه طلب منها تقديم خدمة طبية لوالدته بمسكنه، وفور وصولها تحرش بها، إلا أنها قاومته واستغاثت بالجيران.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

