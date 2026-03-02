تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
بسبب أندرو.. استبعاد الأميرتين بياتريس ويوجيني من الفعاليات الملكية
Lebanon 24
02-03-2026
|
02:24
أُبلغت الأميرتان الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني بعدم دعوتهما إلى سباق
رويال
أسكوت هذا العام، مع تعليق مشاركتهما في أنشطة ملكية عامة.
ويأتي القرار على خلفية تداعيات متصلة بوالدهما الأمير أندرو، في ظل استمرار الجدل حول علاقته السابقة بالممول الأميركي المدان بجرائم جنسية
جيفري
إبستين.
وبحسب تقارير صحفية بريطانية، أُخطرت الشقيقتان بعدم الانضمام إلى كبار أفراد
العائلة المالكة
في المقصورة الملكية أو المشاركة في الموكب التقليدي للعربات خلال السباق المقرر في حزيران.
وأشارت المصادر إلى أن القرار أعقب اجتماعات داخل
القصر
لبحث تداعيات محتملة على صورة المؤسسة الملكية.
وذكرت صحيفة
ديلي
ميل أن الخطوة جاءت بعد مناقشات على مستوى رفيع، في ظل استمرار التساؤلات المرتبطة بعائلة يورك. كما أفادت تقارير بأن عددًا من كبار أفراد العائلة يفضلون تقليص أي ظهور مشترك مع الأميرتين خلال الفترة الحالية.
ويعد «رويال أسكوت» من أبرز الفعاليات السنوية في
بريطانيا
، ويرتبط بتقاليد ملكية تعود إلى القرن التاسع عشر، ما يمنح قرار الاستبعاد دلالة رسمية واضحة. (العين الإخبارية)
