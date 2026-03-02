بسبب أندرو.. استبعاد الأميرتين بياتريس ويوجيني من الفعاليات الملكية

أُبلغت الأميرتان الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني بعدم دعوتهما إلى سباق أسكوت هذا العام، مع تعليق مشاركتهما في أنشطة ملكية عامة.



ويأتي القرار على خلفية تداعيات متصلة بوالدهما الأمير أندرو، في ظل استمرار الجدل حول علاقته السابقة بالممول الأميركي المدان بجرائم جنسية إبستين.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، أُخطرت الشقيقتان بعدم الانضمام إلى كبار أفراد في المقصورة الملكية أو المشاركة في الموكب التقليدي للعربات خلال السباق المقرر في حزيران.



وأشارت المصادر إلى أن القرار أعقب اجتماعات داخل لبحث تداعيات محتملة على صورة المؤسسة الملكية.

وذكرت صحيفة ميل أن الخطوة جاءت بعد مناقشات على مستوى رفيع، في ظل استمرار التساؤلات المرتبطة بعائلة يورك. كما أفادت تقارير بأن عددًا من كبار أفراد العائلة يفضلون تقليص أي ظهور مشترك مع الأميرتين خلال الفترة الحالية.



ويعد «رويال أسكوت» من أبرز الفعاليات السنوية في ، ويرتبط بتقاليد ملكية تعود إلى القرن التاسع عشر، ما يمنح قرار الاستبعاد دلالة رسمية واضحة. (العين الإخبارية)