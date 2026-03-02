تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
مصرع شاب سقط من سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة الرجبي أول المحلة بمحافظة الغربية في مصر، مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل، بعد أن اختل توازنه أثناء اللعب بطائرة ورقية، وتم نقل الجثة للمشرحة.
وتلقت الأجهزة الامنية بالغربية، بلاغا بوصول شاب لمستشفي المحلة العام مصاب بكسور ونزيف داخلي ووفاته، وبالفحص تبين اثناء تواجده على سطح المنزل للعب بطائرة ورقية اختل توازنه وسقط في الشارع وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تابع
