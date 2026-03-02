تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

حبس متهم بإطلاق النار على زوجته في مصر

Lebanon 24
02-03-2026 | 15:24
A-
A+
حبس متهم بإطلاق النار على زوجته في مصر
قررت جهات التحقيق بقنا في مصر، حبس زوج أصاب زوج بـ طلق ناري بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة زوجة بطلق ناري وتمكنت قوة أمنية من ضبط الزوج المتهم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم. (اليوم السابع)
 
الأجهزة الأمنية

مديرية أمن قنا

غرفة العمليات

