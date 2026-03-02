حبس متهم بإطلاق النار على زوجته في مصر

قررت جهات التحقيق بقنا في مصر، حبس زوج أصاب زوج بـ طلق ناري بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت قد تلقت بـ ، إخطارًا من يفيد إصابة زوجة بطلق ناري وتمكنت قوة أمنية من ضبط الزوج المتهم في الواقعة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم. (اليوم السابع)