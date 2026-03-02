تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
حبس متهم بإطلاق النار على زوجته في مصر
Lebanon 24
02-03-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق بقنا في مصر، حبس زوج أصاب زوج بـ طلق ناري بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تلقت
الأجهزة الأمنية
بـ
مديرية أمن قنا
، إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد إصابة زوجة بطلق ناري وتمكنت قوة أمنية من ضبط الزوج المتهم في الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم. (اليوم السابع)
