Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
03-03-2026 | 00:15
برجك اليوم
الحمل
اليوم مليء بالطاقة والحماس، وقد تشعر برغبة قوية في البدء بمشاريع جديدة أو اتخاذ خطوات جريئة في العمل. اهتم بتنظيم أولوياتك لتجنب التشتت، وحاول الاستماع لآراء الآخرين قبل اتخاذ قرارات حاسمة.
الثور
الهدوء والاستقرار يسودان يومك، مما يتيح لك التركيز على الأمور المالية والعائلية. قد تظهر فرص لتحسين دخلك أو ترتيب أمور مالية عالقة. حاول الاستفادة من هذا اليوم للقيام بأعمال تحتاج إلى صبر وانتباه للتفاصيل.
الجوزاء
تتسم طاقتك الاجتماعية بالنشاط، وقد تشهد لقاءات ممتعة أو محادثات مهمة. انتبه لتفاصيل الاتصالات، فقد تطرأ سوء تفاهمات بسيطة إذا لم تكن واضحًا في كلامك. يوم جيد للتواصل وإعادة ترتيب العلاقات.
السرطان
قد تشعر اليوم بحاجة للراحة أو الانعزال قليلاً، وهو وقت مناسب للتأمل والتركيز على صحتك النفسية والجسدية. تجنب الانفعال في المواقف العاطفية وحاول التعبير عن مشاعرك بطريقة هادئة وواضحة.
الأسد
الحظ يدعمك في مجالات العمل والإبداع، وقد تحصل على فرص للتميز أو لإظهار مهاراتك القيادية. استغل هذا اليوم لتقديم أفكارك ومشاريعك الجديدة، وكن حذرًا من المبالغة في التوقعات المالية أو المهنية.
العذراء
اليوم مناسب للتخطيط والتنظيم، سواء في العمل أو المنزل. قد تكتشف معلومات مهمة تساعدك على ترتيب أمورك بشكل أفضل. ركز على التفاصيل الصغيرة فهي التي قد تصنع فرقًا كبيرًا في النتائج.
الميزان
العلاقات الاجتماعية والعاطفية تحتل مكانة مهمة اليوم. قد تتلقى دعوات أو مبادرات للتقارب مع الآخرين. حاول الموازنة بين رغباتك واحتياجات الآخرين لتجنب التوتر.
العقرب
طاقتك العملية والإبداعية في أعلى مستوياتها، وهذا يمنحك قدرة على حل المشكلات بطرق مبتكرة. كن حذرًا من التسرع في اتخاذ القرارات، واستثمر خبراتك السابقة لصالحك.
القوس
اليوم مليء بالحركة والتغيير، وقد تشعر برغبة في السفر أو تجربة أنشطة جديدة. حاول توجيه هذه الطاقة نحو تطوير نفسك ومهاراتك، وتجنب المجازفة الكبيرة في الأمور المالية.
الجدي
التركيز والانضباط هما عنوان يومك، مما يجعله مناسبًا لإنجاز الأعمال المهمة أو وضع خطط طويلة المدى. قد تظهر فرص لتحسين أوضاعك المالية إذا اتبعت استراتيجية مدروسة.
الدلو
تتميز اليوم بروح مرنة وقدرة على التواصل مع الآخرين بسهولة. يوم مناسب للتعاون والمشاريع المشتركة، لكن انتبه لتجنب المماطلة أو التردد في اتخاذ قرارات حاسمة.
الحوت
اليوم يحمل لك فرصة للتأمل الذاتي وإعادة تقييم علاقاتك الشخصية والمهنية. استغل هذه الطاقة لصقل مهاراتك العاطفية والتخطيط لمستقبلك، مع الحرص على عدم الانعزال عن المحيطين بك.
