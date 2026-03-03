مأساة في الهند.. فيل بري يهاجم فتاة ويودي بحياتها

لقيت فتاة هندية تبلغ من العمر 15 عاماً حتفها إثر هجوم عنيف شنه فيل في منطقة غابية بولاية "أوديشا" شرقي . وذكرت المصادر المحلية أن الحادث وقع عندما كانت الفتاة برفقة عائلتها بالقرب من حافة الغابة، حيث فوجئوا بظهور الفيل الذي هاجم الضحية بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة فارقت على إثرها الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.



وتشير التقارير إلى تزايد الصراعات بين البشر والحيوانات البرية في تلك المناطق نتيجة الزحف العمراني وتضاؤل المساحات الغابية، مما يدفع الفيلة للخروج من مواطنها الطبيعية بحثاً عن الطعام.

وقد سادت حالة من الذعر والحزن بين سكان القرية، وسط مطالبات للسلطات بوضع سياج آمن وتعزيز إجراءات المراقبة لحماية من تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة التي باتت تهدد أمنهم اليومي.



