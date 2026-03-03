تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
مأساة في الهند.. فيل بري يهاجم فتاة ويودي بحياتها
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقيت فتاة هندية تبلغ من العمر 15 عاماً حتفها إثر هجوم عنيف شنه فيل
بري
في منطقة غابية بولاية "أوديشا" شرقي
الهند
. وذكرت المصادر المحلية أن الحادث وقع عندما كانت الفتاة برفقة عائلتها بالقرب من حافة الغابة، حيث فوجئوا بظهور الفيل الذي هاجم الضحية بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة فارقت على إثرها الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.
وتشير التقارير إلى تزايد الصراعات بين البشر والحيوانات البرية في تلك المناطق نتيجة الزحف العمراني وتضاؤل المساحات الغابية، مما يدفع الفيلة للخروج من مواطنها الطبيعية بحثاً عن الطعام.
وقد سادت حالة من الذعر والحزن بين سكان القرية، وسط مطالبات للسلطات بوضع سياج آمن وتعزيز إجراءات المراقبة لحماية
القرويين
من تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة التي باتت تهدد أمنهم اليومي.
