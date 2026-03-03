تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مأساة في الهند.. فيل بري يهاجم فتاة ويودي بحياتها

Lebanon 24
03-03-2026 | 10:34
A-
A+
مأساة في الهند.. فيل بري يهاجم فتاة ويودي بحياتها
مأساة في الهند.. فيل بري يهاجم فتاة ويودي بحياتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقيت فتاة هندية تبلغ من العمر 15 عاماً حتفها إثر هجوم عنيف شنه فيل بري في منطقة غابية بولاية "أوديشا" شرقي الهند. وذكرت المصادر المحلية أن الحادث وقع عندما كانت الفتاة برفقة عائلتها بالقرب من حافة الغابة، حيث فوجئوا بظهور الفيل الذي هاجم الضحية بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة فارقت على إثرها الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

وتشير التقارير إلى تزايد الصراعات بين البشر والحيوانات البرية في تلك المناطق نتيجة الزحف العمراني وتضاؤل المساحات الغابية، مما يدفع الفيلة للخروج من مواطنها الطبيعية بحثاً عن الطعام.
 
وقد سادت حالة من الذعر والحزن بين سكان القرية، وسط مطالبات للسلطات بوضع سياج آمن وتعزيز إجراءات المراقبة لحماية القرويين من تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة التي باتت تهدد أمنهم اليومي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مأساة في مصر.. فتاة تقتل طفلها حديث الولادة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مودي من الكنيست: الهند ستبقى إلى جانب إسرائيل!
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مودي يؤكد أمام الكنيست أنّ الهند "تقف الى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة إنسانية في قناريت… غارات الاحتلال تودي بحياة ثلاثة أجنّة داخل رحم أمّهم
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

القرويين

العمران

بيت بول

الهند

بريت

زايد

بولا

لايت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-03-03
Lebanon24
07:30 | 2026-03-03
Lebanon24
05:12 | 2026-03-03
Lebanon24
02:24 | 2026-03-03
Lebanon24
00:15 | 2026-03-03
Lebanon24
15:24 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24