متفرقات
سرقة "مغسلة موتى" في تركيا تعيد مسلسل "المنظمة" إلى واجهة الأحداث
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة إزمير
التركية
واقعة سرقة غريبة من نوعها، بعدما أقدم مجهولون على سرقة سيارة مخصصة لنقل وتغسيل الموتى تابعة للبلدية، وهي الحادثة التي أثارت موجة من الذهول والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى أذهان الجمهور مشاهد شهيرة من المسلسل
التركي
"المنظمة" (Teşkilat).
تفاصيل الواقعة
أفادت التقارير الواردة من إزمير بأن الجناة استهدفوا المركبة المجهزة بكافة أدوات التغسيل والتكفين، مما وضع السلطات المحلية في حالة استنفار لتعقب السارقين واستعادة السيارة الحيوية للخدمات العامة.
ولم تقتصر الغرابة على طبيعة المسروقات فحسب، بل امتدت لتشمل التفاعل الشعبي الذي ربط الحادثة بالدراما التركية.
الدراما والواقع
استذكر المتابعون عبر فضاء العالم الافتراضي مشاهد من مسلسل الاستخبارات الشهير "المنظمة"، حيث تضمنت أحداثه في أجزاء سابقة استخدام "مغسلة موتى" كغطاء لعمليات سرية أو وسيلة للتخفي وتنفيذ مهام استخباراتية معقدة.
وقد ضجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة والمقارنات، حيث اعتبر البعض أن الواقعة تبدو وكأنها "مشهد سينمائي" تسلل إلى أرض الواقع.
تفاعل واسع
أثارت الحادثة تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء سرقة مركبة بهذا الرمزية والخصوصية، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المرافق الخدمية.
وفيما باشرت الشرطة التركية تحقيقاتها الموسعة، تواصلت ردود الفعل التي مزجت بين الاستنكار والفكاهة السوداء، معتبرة أن الواقع يتجاوز الخيال الدرامي في بعض الأحيان.
التركية
التركي
الغراب
تركيا
الترك
بالدر
زمير
دميت
تابع
