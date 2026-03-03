تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
مهارة اتخاذ القرار كخطوة حاسمة.. استراتيجية علمية لصناعة النجاح
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلط تقرير علمي الضوء على أهمية تطوير مهارة "اتخاذ القرار" كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النجاح الشخصي والمهني، معتبراً أن كل قرار يتخذه الإنسان يمثل خطوة حاسمة تشكل مسار مستقبله. وأوضح التقرير أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لعملية ذهنية منظمة تعتمد على تحليل المعطيات، وتقييم المخاطر، وتجاوز التردد الذي يعد العائق الأول أمام الإنجاز.
وأشار الخبراء إلى أن إتقان هذه المهارة يتطلب تدريباً مستمراً على التفكير النقدي وفصل العواطف المؤقتة عن الأهداف بعيدة المدى. كما أكد التحليل أن
القادة
الناجحين والشركات الكبرى يعتمدون استراتيجيات تقلل من "إجهاد القرار"، عبر تبسيط الاختيارات اليومية والتركيز على القرارات الجوهرية التي تضمن النمو والاستقرار.
وخلص التقرير إلى أن القدرة على الحسم في التوقيت المناسب هي المهارة التي تصنع الفارق الحقيقي في عالم سريع التغير.
