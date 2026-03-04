تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بالأحذية.. "معركة نسائية" داخل مسجد

Lebanon 24
04-03-2026 | 00:04
بالأحذية.. معركة نسائية داخل مسجد
أثارت واقعة في محافظة البحيرة المصرية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة داخل أحد المساجد.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن التحقيقات كشفت أن المشاجرة وقعت بين طالبتين داخل مسجد بدائرة مركز شرطة الرحمانية، على خلفية خلاف حول أولوية التزاحم، وتطورت إلى تراشق بالأحذية من دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت الأجهزة الأمنية أنها ضبطت طرفي الواقعة، واعترفتا بالخلاف الذي أدى إلى الشجار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون المصري.
