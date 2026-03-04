بالأحذية.. "معركة نسائية" داخل مسجد

أثارت واقعة في جدلاً على بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة داخل أحد المساجد.



وأوضحت المصرية أن التحقيقات كشفت أن المشاجرة وقعت بين طالبتين داخل بدائرة مركز شرطة الرحمانية، على خلفية خلاف حول أولوية التزاحم، وتطورت إلى تراشق بالأحذية من دون تسجيل أي إصابات.



وأضافت أنها ضبطت طرفي الواقعة، واعترفتا بالخلاف الذي أدى إلى الشجار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون المصري.

