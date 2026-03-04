تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب

Lebanon 24
04-03-2026 | 02:21
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب photos 0
أفادت وسائل إعلام عراقية عن أن شاباً قتل والديه بإطلاق النار داخل منزلهما في منطقة الأمين شرقي بغداد، قبل أن يختفي عن الأنظار، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.

وبحسب "السومرية نيوز"، استخدم المتهم مسدساً في تنفيذ الجريمة، وقد هرعت قوة أمنية إلى المكان بعد تلقي البلاغ وبدأت عمليات تمشيط لتعقبه من دون توقيفه حتى الآن. ونقل عن مصدر أمني أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية من دون كشف تفاصيل إضافية، مرجحاً اتضاح الملابسات بعد توقيف المتهم واستجوابه، فيما لم تصدر وزارة الداخلية بياناً بشأن الحادثة.

وأشار التقرير إلى أن الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الجرائم العائلية في العراق، مستذكراً حادثة مماثلة في النجف منتصف شباط الماضي قُتل فيها أكاديمي طعناً على يد نجله، قبل أن ينهي الابن حياته بعد ارتكاب فعلته.
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في دولة عربيّة... بعدما قتل زوجته وفرّ هذا ما فعله بجميع أولاده!
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها مع خطيبها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. إحالة متهم في قتل وسرقة صديقه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
00:04 | 2026-03-04
Lebanon24
23:00 | 2026-03-03
Lebanon24
22:29 | 2026-03-03
Lebanon24
16:00 | 2026-03-03
Lebanon24
14:00 | 2026-03-03
Lebanon24
14:00 | 2026-03-03
