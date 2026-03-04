جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب

أفادت وسائل إعلام عن أن شاباً قتل والديه بإطلاق النار داخل منزلهما في منطقة الأمين شرقي ، قبل أن يختفي عن الأنظار، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.



وبحسب " "، استخدم المتهم مسدساً في تنفيذ الجريمة، وقد هرعت قوة أمنية إلى المكان بعد تلقي البلاغ وبدأت عمليات تمشيط لتعقبه من دون توقيفه حتى الآن. ونقل عن مصدر أمني أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية من دون كشف تفاصيل إضافية، مرجحاً اتضاح الملابسات بعد توقيف المتهم واستجوابه، فيما لم تصدر بياناً بشأن الحادثة.



وأشار التقرير إلى أن الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الجرائم العائلية في ، مستذكراً حادثة مماثلة في النجف منتصف شباط الماضي قُتل فيها أكاديمي طعناً على يد نجله، قبل أن ينهي الابن حياته بعد ارتكاب فعلته.

