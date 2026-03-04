تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
Lebanon 24
04-03-2026
|
02:21
photos
أفادت وسائل إعلام
عراقية
عن أن شاباً قتل والديه بإطلاق النار داخل منزلهما في منطقة الأمين شرقي
بغداد
، قبل أن يختفي عن الأنظار، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.
وبحسب "
السومرية نيوز
"، استخدم المتهم مسدساً في تنفيذ الجريمة، وقد هرعت قوة أمنية إلى المكان بعد تلقي البلاغ وبدأت عمليات تمشيط لتعقبه من دون توقيفه حتى الآن. ونقل عن مصدر أمني أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية من دون كشف تفاصيل إضافية، مرجحاً اتضاح الملابسات بعد توقيف المتهم واستجوابه، فيما لم تصدر
وزارة الداخلية
بياناً بشأن الحادثة.
وأشار التقرير إلى أن الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الجرائم العائلية في
العراق
، مستذكراً حادثة مماثلة في النجف منتصف شباط الماضي قُتل فيها أكاديمي طعناً على يد نجله، قبل أن ينهي الابن حياته بعد ارتكاب فعلته.
