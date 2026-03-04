تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:25
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز طالب متهم بقتل زميله بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 24 ساعة لإجراء التحريات واستكمال التحقيقات حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طالب  بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين أن الجثة مصابة بعدد من الطعنات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، والذى أقدم على طعن زميله بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهما. (اليوم السابع)
