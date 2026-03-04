تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة
Lebanon 24
04-03-2026
|
13:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز طالب متهم بقتل زميله بمنطقة
مصر الجديدة
، لمدة 24 ساعة لإجراء التحريات واستكمال التحقيقات حول الواقعة.
وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين أن الجثة مصابة بعدد من الطعنات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن
القاهرة
من ضبط المتهم، والذى أقدم على طعن زميله بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهما. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
05/03/2026 01:08:48
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوب بجرائم احتيال وتزوير ومحاولة قتل بقبضة أمن الدولة (صورة)
Lebanon 24
مطلوب بجرائم احتيال وتزوير ومحاولة قتل بقبضة أمن الدولة (صورة)
05/03/2026 01:08:48
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
Lebanon 24
موظف أمريكي ينقذ حياة زميله ويحصل على جائزة بطولية
05/03/2026 01:08:48
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
05/03/2026 01:08:48
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية أمن القاهرة
منطقة مصر الجديدة
الأجهزة الأمنية
مصر الجديدة
القاهرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية
Lebanon 24
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية
12:58 | 2026-03-04
04/03/2026 12:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
Lebanon 24
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
10:39 | 2026-03-04
04/03/2026 10:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"على طريقتها الخاصة"... ميغان ماركل تُخطّط للعودة إلى بريطانيا بعد 4 سنوات من الغياب
Lebanon 24
"على طريقتها الخاصة"... ميغان ماركل تُخطّط للعودة إلى بريطانيا بعد 4 سنوات من الغياب
09:37 | 2026-03-04
04/03/2026 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة داخل مستشفى في أميركا... وضعت طفلها ومن ثمّ أطلق زوجها النار عليها وانتحر
Lebanon 24
حادثة مُرعبة داخل مستشفى في أميركا... وضعت طفلها ومن ثمّ أطلق زوجها النار عليها وانتحر
08:10 | 2026-03-04
04/03/2026 08:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
02:21 | 2026-03-04
04/03/2026 02:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
12:58 | 2026-03-04
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية
10:39 | 2026-03-04
مبلغٌ خياليّ... كم يُكلّف إجلاء عائلة صغيرة من دبي؟
09:37 | 2026-03-04
"على طريقتها الخاصة"... ميغان ماركل تُخطّط للعودة إلى بريطانيا بعد 4 سنوات من الغياب
08:10 | 2026-03-04
حادثة مُرعبة داخل مستشفى في أميركا... وضعت طفلها ومن ثمّ أطلق زوجها النار عليها وانتحر
02:21 | 2026-03-04
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
00:04 | 2026-03-04
بالأحذية.. "معركة نسائية" داخل مسجد
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
05/03/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24