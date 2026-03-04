القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز طالب متهم بقتل زميله بمنطقة ، لمدة 24 ساعة لإجراء التحريات واستكمال التحقيقات حول الواقعة.



وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين أن الجثة مصابة بعدد من الطعنات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.



وتمكنت بمديرية أمن من ضبط المتهم، والذى أقدم على طعن زميله بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهما. (اليوم السابع)

