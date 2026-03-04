مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية

قضت محكمة جنايات قنا في مصر، بمعاقبة عاطل بالإعدام ، بتهمة قتل شقيقته بطلقات نارية بقرية الحجيرات بمركز قنا.



تعود أحداث الواقعة الواقعة لعام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم خيري.ج، تهمة قتل شقيقته صابرين، بطلقات نارية بسبب خلافات قديمة بينهما بقرية الحجيرات بمركز قنا.



تم إحالة القضية برقم 3373 لسنة 2025 جنايات قنا والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 إلى والتي قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا. (اليوم السابع)

