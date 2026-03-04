تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم قتل شقيقته بطلقات نارية
Lebanon 24
04-03-2026
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات قنا في مصر، بمعاقبة عاطل بالإعدام
شنقا
، بتهمة قتل شقيقته بطلقات نارية بقرية الحجيرات بمركز قنا.
تعود أحداث الواقعة الواقعة لعام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم خيري.ج، تهمة قتل شقيقته صابرين، بطلقات نارية بسبب خلافات قديمة بينهما بقرية الحجيرات بمركز قنا.
تم إحالة القضية برقم 3373 لسنة 2025 جنايات قنا والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025
كلي قنا
إلى
محكمة الجنايات
والتي قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا. (اليوم السابع)
