17
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
منوعات
وفاة طفلة أسترالية إثر حادث دراجة ثلجية في اليابان
Lebanon 24
05-03-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر 8 سنوات إثر حادث دراجة ثلجية خلال عطلة عائلية في
اليابان
، وفقًا لما أعلنت شركة هاكوبا ليون أدفنتشرالسياحية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن الحادث وقع بالقرب من قرية هاكوبا في وسط اليابان حوالي الساعة 10:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، خلال جولة سياحية كانت فيها الطفلة برفقة والدتها على الدراجة الثلجية. وأوضح البيان أن الدراجة انحرفت عند منعطف صاعد وانقلبت، ما أدى إلى احتجاز الطفلة تحتها.
وأُعلنت هوية الضحية، كلوي جيفريز من
ولاية كوينزلاند الأسترالية
، التي كانت طالبة في مدرسة كورومبين الحكومية بضاحية كورومبين في مدينة غولد كوست، بحسب
هيئة الإذاعة الأسترالية
(ABC).
وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ وصلت فور وقوع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية قبل نقل كلوي إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة لاحقًا متأثرة بجراحها.
وأوضحت هاكوبا ليون أدفنتشر أن الجولة السياحية كانت بإشراف ثلاثة مرشدين وباستخدام 9 دراجات ثلجية، وقررت تعليق جميع الجولات على الزلاجات الثلجية والمشي بالأحذية الثلجية مؤقتًا، مع إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والعمليات.
وفي 4 أذار، أكدت
وزارة الخارجية
والتجارة
الأسترالية
تقديم الدعم لعائلة كلوي، معبرة عن أحر التعازي في بيان رسمي، بحسب صحيفة "الغارديان".
