تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

دراسة تكشف: الصيادون القدامى في أوروبا امتلكوا مهارات طهي "مذهلة"

Lebanon 24
05-03-2026 | 16:00
A-
A+
دراسة تكشف: الصيادون القدامى في أوروبا امتلكوا مهارات طهي مذهلة
دراسة تكشف: الصيادون القدامى في أوروبا امتلكوا مهارات طهي مذهلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة تاريخية حديثة أن مجتمعات الصيد والالتقاط القديمة في أوروبا لم تكن تكتفي بتوفير الغذاء للبقاء فحسب، بل كانت تمتلك ثقافة طهي متطورة ومهارات "مذهلة" في التعامل مع الموارد الغذائية المتوفرة في بيئتها.

وخلص الباحثون إلى أن هؤلاء الصيادين طوروا تقنيات معقدة في إعداد الطعام، تتجاوز مجرد الشواء المباشر على النار، حيث استخدموا أساليب طهي تعتمد على التحكم في درجات الحرارة لتعزيز النكهات واستخلاص أكبر قدر من القيمة الغذائية. وبحسب النتائج، أظهرت البقايا الأثرية التي تم فحصها وجود آثار لعمليات طبخ متعددة المراحل، تشمل التجفيف، والتدخين، وحتى استخدام أوانٍ بدائية تم تصميمها خصيصاً لتحسين جودة الوجبات.

وتشير الدراسة إلى أن هذه المهارات لم تكن مجرد ضرورة بيولوجية، بل كانت جزءاً من هوية اجتماعية وثقافية تعزز الترابط داخل المجموعات، حيث كان الطهي يمثل نشاطاً طقسياً يتطلب خبرة ومعرفة دقيقة بطبيعة النباتات واللحوم المتوفرة في ذلك العصر.

ويعتبر هذا الاكتشاف نقلة نوعية في فهمنا للأسلاف القدامى، إذ يدحض الصورة النمطية التي كانت تصفهم بالبدائية، ويؤكد أن براعة الإنسان في "فن الطهي" تعود إلى آلاف السنين، مما يجعلهم رواداً حقيقيين في هذا المجال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يفقد دماغنا "السعادة" مع غياب الشمس؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"زومبي كورونا".. دراسة تكشف عن بقايا تهاجم جهاز المناعة وتقتل خلاياه
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة للقهوة.. دراسة تكشف عنها
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

التحكم في

أوروبا

الترا

ادون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:35 | 2026-03-05
Lebanon24
14:00 | 2026-03-05
Lebanon24
09:35 | 2026-03-05
Lebanon24
00:48 | 2026-03-05
Lebanon24
23:40 | 2026-03-04
Lebanon24
23:00 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24