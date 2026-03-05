تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
دراسة تكشف: الصيادون القدامى في أوروبا امتلكوا مهارات طهي "مذهلة"
Lebanon 24
05-03-2026
|
16:00
أظهرت دراسة تاريخية حديثة أن مجتمعات الصيد والالتقاط القديمة في
أوروبا
لم تكن تكتفي بتوفير الغذاء للبقاء فحسب، بل كانت تمتلك ثقافة طهي متطورة ومهارات "مذهلة" في التعامل مع الموارد الغذائية المتوفرة في بيئتها.
وخلص الباحثون إلى أن هؤلاء الصيادين طوروا تقنيات معقدة في إعداد الطعام، تتجاوز مجرد الشواء المباشر على النار، حيث استخدموا أساليب طهي تعتمد على
التحكم في
درجات الحرارة لتعزيز النكهات واستخلاص أكبر قدر من القيمة الغذائية. وبحسب النتائج، أظهرت البقايا الأثرية التي تم فحصها وجود آثار لعمليات طبخ متعددة المراحل، تشمل التجفيف، والتدخين، وحتى استخدام أوانٍ بدائية تم تصميمها خصيصاً لتحسين جودة الوجبات.
وتشير الدراسة إلى أن هذه المهارات لم تكن مجرد ضرورة بيولوجية، بل كانت جزءاً من هوية اجتماعية وثقافية تعزز الترابط داخل المجموعات، حيث كان الطهي يمثل نشاطاً طقسياً يتطلب خبرة ومعرفة دقيقة بطبيعة النباتات واللحوم المتوفرة في ذلك العصر.
ويعتبر هذا الاكتشاف نقلة نوعية في فهمنا للأسلاف القدامى، إذ يدحض الصورة النمطية التي كانت تصفهم بالبدائية، ويؤكد أن براعة الإنسان في "فن الطهي" تعود إلى آلاف السنين، مما يجعلهم رواداً حقيقيين في هذا المجال.
