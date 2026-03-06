خلال احتفالات.. جدّة سكبت الماء المغلي على طفل

أصيب طفل يبلغ أربع سنوات بحروق شديدة في مدينة ناجبور بعد أن سكبت جدته عليه دلو ماء مغلي خلال احتفالات هولي، وفق ما نقلته الشرطة.



وبحسب إفادات المسؤولين، وقع الحادث عندما حاول الطفل رشّ الماء الملوّن على المرأة أثناء اللعب في المهرجان، بينما كانت تحمل في ذلك الوقت دلواً من الماء الساخن. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الطفل وهو يقترب ويحاول رشّها بالماء، قبل أن تسكب الدلو كاملاً عليه.



وأفادت الشرطة بأن امرأة أخرى كانت في المكان قامت لاحقاً بسكب ماء عادي على الطفل لمحاولة تبريد الحروق. وقالت السلطات إن الحروق طالت نحو 45% من جسد الطفل أسفل الخصر، ونُقل فوراً لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق ومن المتوقع اتخاذ إجراءات لاحقة.



وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على الإنترنت بعد تداول فيديو كاميرات المراقبة، مع مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة. (news18)

