شتمت طلابها.. وهذا كان عقابها

فُصلت معلمة في مدرسة الثانوية بولاية ميشيغان بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهرها وهي تستخدم عبارات مسيئة بحق طلاب داخل الصف، ما دفع إدارة مدارس بونتياك إلى إعلان إنهاء خدمتها فورًا، مؤكدة أن ما حصل لا يعكس قيمها وأن سلامة الطلاب تبقى أولوية.



وأثار الحادث غضبًا واسعًا بين الأهالي، إذ قالت والدة أحد الطلاب إنها صُدمت مما شاهدته وطالبت بمزيد من الشفافية والاعتذار، فيما أوضحت أن المعلمة كانت بديلة ولم تمضِ سوى يومين في الصف.



من جهتها، وصفت المحلية ما جرى بأنه "غير مقبول"، لكنها اعتبرت أيضًا أن الحادثة تعكس أزمة أعمق مرتبطة بإهمال المعلمين وضعف الأجور وغياب أنظمة الدعم داخل ، بينما دعا ناشطون محليون إلى تغيير في القيادة. (بيبول)

Advertisement