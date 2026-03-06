تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
منوعات
في مصر.. اختلال التوازن يؤدي إلى وفاة عامل
Lebanon 24
06-03-2026
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء عمله في أحد العقارات بحي الزعفران بمدينة
المنصورة
بمحافظة الدقهلية في مصر.
تلقت
الأجهزة الأمنية
و مرفق الإسعاف بلاغًا بسقوط شخص من مرتفع بشارع معاذ بن جبل بجوار ماركت الهنا بحي الزعفران، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان البلاغ للتعامل مع الواقعة.
وبالفحص تبين سقوط عامل بناء يدعى
محمد شعبان
عبداللطيف
عزازي، 42 عامًا، ومقيم بمركز السنبلاوين، وذلك أثناء قيامه بأعمال بناء سور بمنزل مكوّن من عدة طوابق، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الثامن، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وتبين أن الجثة وصلت في حالة تهتك شديد نتيجة السقوط من ارتفاع كبير، وتم نقلها بعد المعاينة إلى ثلاجة
مستشفى المنصورة الدولي
تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)
