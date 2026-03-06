تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
إصابة سيدة على يد زوجها في الشارع العام بسبب خلافات أسرية
Lebanon 24
06-03-2026
|
15:05
photos
أقدم زوج على ضرب زوجته بـ ساطور في نهار
رمضان
بالطريق العام بقرية اخناواى
مركز طنطا
بمحافظة الغربية في مصر، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
تلقت الأجهزة الامنية بالغربية، بلاغا بإصابة سيدة باصابات متفرقة بقرية اخناواي مركز
طنطا
، وبالفحص تبين قيام زوج المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ساطور بسبب خلافات أسرية، بعد أن قام بمطاردتها في الشارع.
تم نقل الزوجة للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
