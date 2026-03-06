إصابة سيدة على يد زوجها في الشارع العام بسبب خلافات أسرية

أقدم زوج على ضرب زوجته بـ ساطور في نهار بالطريق العام بقرية اخناواى بمحافظة الغربية في مصر، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.



تلقت الأجهزة الامنية بالغربية، بلاغا بإصابة سيدة باصابات متفرقة بقرية اخناواي مركز ، وبالفحص تبين قيام زوج المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ساطور بسبب خلافات أسرية، بعد أن قام بمطاردتها في الشارع.





تم نقل الزوجة للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

Advertisement