الرئيسية
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
06-03-2026 | 23:00
برجك اليوم
الحمل
يسيطر الهدوء على منزلك منذ الصباح، مما يمنحك فرصة للتقارب مع العائلة وخلق أجواء إيجابية.
الثور
فرصة اليوم لتقدير إنجازاتك في مشروعك الكبير، مع أهمية الاستمرار بخطوات محسوبة.
الجوزاء
تركز طاقاتك على الحب والعلاقات المتينة، بينما تحتاج في العمل لتجنب الانشغال بالتفاصيل الصغيرة.
السرطان
مزاجك متزن اليوم، ما يسهل اتخاذ قرارات هادئة وتهدئة التوترات المحيطة.
الأسد
أحلامك اليوم قد تحمل إشارات تساعدك في اتخاذ القرارات.
العذراء
الحب والرومانسية يهيمنان على يومك، مع فرص للاستمتاع بالأنشطة الفنية والمشاريع الإبداعية.
الميزان
يمنحك اليوم طاقة إيجابية لتوازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.
العقرب
قد تشعر ببعض الفوضى المؤقتة في حياتك، لكنها ستمر سريعاً.
القوس
طاقتك وحيويتك تساعدك على النجاح في العمل والمشاريع الشخصية.
الجدي
ثمار جهودك السابقة بدأت تظهر، فاستمر بعزيمتك.
الدلو
وضوحك الفكري يعينك على اتخاذ قرارات متزنة اليوم.
الحوت
اليوم مناسب لإعادة ترتيب الأولويات ومراجعة الخطط بعد وتيرة سريعة مؤخرًا.
