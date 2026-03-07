السجن 5 سنوات لشاب هدد فتاة بنشر صورها الخاصة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " ا.ح.ز" بالسجن 5 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد فتاة عبر .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 36626 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة لمكافحة جرائم التكنولجيا والمعلومات ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها والتشهير بسمعتها.

تبين من التحقيقات،تقدم المجني عليها " ا.ا.ع" طالبة من محافظة المنوفية ، ،ببلاغ ضد المتهم " ا.ح.ز" عاطل مقيم الرمل ، وذلك لتضررها من صفحة باسم المتهم من خلال إرسال عدة رسائل لها ،تتضمن صورة شخصية لها وعبارات تهديد وابتزاز بنشر صور عارية خاصة بالمجني عليها بحوزته ، وطلب إقامة علاقة غير مشروعة مقابل عدم التشهير بها ، وانا المجني عليها ليس لها ثمه معرفة بذلك المتهم ،فقامت بتحرير محضر بالواقعة وعرض رسائل التهديد وتولت التحقيق التى قررت احالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)

