12
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
حزن في مصر بعد مصرع سيدة وحفيدها في حادث سير مروع
Lebanon 24
07-03-2026
|
16:26
لقيت سيدة مسنة وحفيدها الصغير، مصرعهما، وأصيب والد الطفل" محامي"، في حادث تصادم مروع بين سيارتهم وسيارة نقل ثقيل على
الطريق الدولي
الساحلي في مصر، جرى نقل جثمانهما، للمستشفى ومنها لعزبة "البدالة" التابعة لقرية محلة مالك بمركز دسوق في
كفر الشيخ
، لتشييع جثمانهما.
ووقع الحادث أثناء استقلال الأب والجدة والطفل سيارة يقودها الأب، وأصيب المحامي بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فارقت والدته وطفله الحياة في الحال، وكان
عبد الرحمن
الصعيدي، محام، ابن عزبة البدالة التابعة لمركز دسوق توجه إلى مدينة
المنصورة
رفقة والدته ونجله الصغير، وأثناء قيادته السيارة
على الطريق
الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة في نطاق محافظة الدقهلية اصطدمت بسيارتهم سيارة نقل ثقيل.
أسفر الحادث عن وفاة والدته، ونجله متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهما نتيجة الحادث، بينما أصيب هو وجرى التعامل معه طبيًا، وجرى وإنهاء إجراءات دفن جثماني والدته ونجله بينما أصدرت النقابة بيانًا نعت فيه الضحيتين نظرًا لما يمثله الحادث من مشاهد مؤثرة. (اليوم السابع)
