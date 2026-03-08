تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
سعال بوتين في فيديو رسمي يثير الجدل.. والكرملين يحذفه سريعاً
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار نشر
الكرملين
مقطع فيديو للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
حالة من الاستغراب لدى كثير من
الروس
والمراقبين الأجانب، بعدما ظهر فيه وهو يسعل مراراً ويتنحنح أثناء التسجيل لتنقية حنجرته.
وذكرت صحيفة نوفايا غازيتا يوروب، إلى جانب وسائل إعلام أخرى، أن الفيديو سُجّل بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي صادف اليوم الأحد، قبل أن يتم حذفه سريعاً من قبل الكرملين ووسائل الإعلام الرسمية، واستبداله بنسخة جديدة.
وأبدى معلقون دهشتهم من احتمال تسرب هذه اللقطات من داخل شبكة العلاقات العامة في الكرملين، التي تحرص عادة على إظهار الرئيس بصورة مثالية في الظهور الإعلامي.
حتى بعض المدونين المؤيدين للسلطة تساءلوا عمّا إذا كان نشر المقطع جاء نتيجة خطأ غير مقصود، أو عمل تخريبي، أو حتى نوع من التمرد على
بوتين
البالغ 73 عاماً، والذي يتولى حكم
روسيا
منذ أكثر من ربع قرن.
وفي المقابل، تساءل الصحفي المرتبط بالكرملين، دميتري سميرنوف، على تطبيق تليغرام، عما إذا كان الأمر قد يكون مجرد خلل فني. كما نشر سميرنوف جزءا من المقطع المصور.
وقال سميرنوف: "بوتين يظهر بالتأكيد الكمالية ورغبة في تحقيق أقصى النتائج"، مشيرا إلى رغبة الرئيس في تحسين تهانيه بمناسبة العيد العالمي للمرأة في تسجيل ثانٍ.
وفي النسخة الأولية التي استمرت ست دقائق وبثها الكرملين، يمكن مشاهدة محتوى التسجيلين معا، تفصل بينهما نوبة السعال التي أصابت بوتين.
