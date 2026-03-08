تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سعال بوتين في فيديو رسمي يثير الجدل.. والكرملين يحذفه سريعاً

Lebanon 24
08-03-2026 | 11:31
A-
A+
سعال بوتين في فيديو رسمي يثير الجدل.. والكرملين يحذفه سريعاً
سعال بوتين في فيديو رسمي يثير الجدل.. والكرملين يحذفه سريعاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار نشر الكرملين مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة من الاستغراب لدى كثير من الروس والمراقبين الأجانب، بعدما ظهر فيه وهو يسعل مراراً ويتنحنح أثناء التسجيل لتنقية حنجرته.


وذكرت صحيفة نوفايا غازيتا يوروب، إلى جانب وسائل إعلام أخرى، أن الفيديو سُجّل بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" الذي صادف اليوم الأحد، قبل أن يتم حذفه سريعاً من قبل الكرملين ووسائل الإعلام الرسمية، واستبداله بنسخة جديدة.


وأبدى معلقون دهشتهم من احتمال تسرب هذه اللقطات من داخل شبكة العلاقات العامة في الكرملين، التي تحرص عادة على إظهار الرئيس بصورة مثالية في الظهور الإعلامي.


حتى بعض المدونين المؤيدين للسلطة تساءلوا عمّا إذا كان نشر المقطع جاء نتيجة خطأ غير مقصود، أو عمل تخريبي، أو حتى نوع من التمرد على بوتين البالغ 73 عاماً، والذي يتولى حكم روسيا منذ أكثر من ربع قرن.


وفي المقابل، تساءل الصحفي المرتبط بالكرملين، دميتري سميرنوف، على تطبيق تليغرام، عما إذا كان الأمر قد يكون مجرد خلل فني. كما نشر سميرنوف جزءا من المقطع المصور.


وقال سميرنوف: "بوتين يظهر بالتأكيد الكمالية ورغبة في تحقيق أقصى النتائج"، مشيرا إلى رغبة الرئيس في تحسين تهانيه بمناسبة العيد العالمي للمرأة في تسجيل ثانٍ.


وفي النسخة الأولية التي استمرت ست دقائق وبثها الكرملين، يمكن مشاهدة محتوى التسجيلين معا، تفصل بينهما نوبة السعال التي أصابت بوتين.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
غياب رسمي يثير الجدل: وزارة الثقافة خارج الاحتفالات
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد المغربي يحسم الجدل.. نفي رسمي لرحيل الركراكي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة على "إنستغرام"
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 22:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

وسائل الإعلام

فلاديمير بوتي

يوم الأحد

فلاديمير

الكرملين

youtube

الكرمل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-03-08
Lebanon24
06:31 | 2026-03-08
Lebanon24
05:58 | 2026-03-08
Lebanon24
17:26 | 2026-03-07
Lebanon24
14:00 | 2026-03-07
Lebanon24
11:13 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24