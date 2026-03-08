تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

قطعة حلوى تقود 3 تلاميذ إلى الطوارئ في مدرسة بأميركا

Lebanon 24
08-03-2026 | 17:37
قطعة حلوى تقود 3 تلاميذ إلى الطوارئ في مدرسة بأميركا
قطعة حلوى تقود 3 تلاميذ إلى الطوارئ في مدرسة بأميركا photos 0
تواجه معلمة بديلة في ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية بعد اتهامها بإعطاء ثلاثة تلاميذ في مدرسة ابتدائية حلوى ممزوجة بمادة القنب خلال برنامج ما بعد الدوام المدرسي، بزعم الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

ووفق شكوى مدنية قُدمت إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الشهر الماضي، فإن المعلمة فيليسيا بويد (59 عاماً)، التي كانت تعمل في مدرسة سييرا الابتدائية بمدينة لانكستر، أعطت ثلاثة إخوة تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً حلوى تحتوي على القنب في 3 نيسان 2025 أثناء إشرافها عليهم في برنامج ما بعد المدرسة.

وذكر الوصي على الأطفال في الدعوى أن المعلمة قدمت الحلوى لهم للاحتفال بعيد ميلاد الأخ الأصغر الذي كان يبلغ ثمانية أعوام. وبعد تناولها، أصيب الأطفال بحالة من الخمول والمرض، قبل أن يتم نقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج من التسمم.

وبحسب الدعوى، يطالب الأطفال عبر وصيهم بمقاضاة المعلمة والمدرسة والمنطقة التعليمية بتهم الإهمال والإهمال في التوظيف والإشراف والتدريب، إضافة إلى الاعتداء.

وقالت عمة الأطفال لصحيفة ديلي ميل إنها نقلتهم إلى المستشفى بعد عودتهم من المدرسة في ذلك اليوم، موضحة أن أحدهم أخبرها بأنه لا يستطيع الشعور بجسده، قبل أن يذكروا أن المعلمة أعطتهم حلوى.

وتشير الدعوى إلى أن الحلوى كانت تحتوي على مادة THC ذات التأثير النفسي الموجودة في القنب، وأن الحادثة تسببت للأطفال بإصابات جسدية ونفسية وأضرار عاطفية شديدة.

ومن المقرر أن يمثل محامو القضية أمام المحكمة في 15حزيران، فيما لم يصدر تعليق فوري من إدارة المدرسة أو المنطقة التعليمية.

 
