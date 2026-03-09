تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
وفاة مروّعة لأم في مدينة ملاهٍ
Lebanon 24
09-03-2026
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت امرأة تبلغ 28 عامًا بعد سقوطها من لعبة في مدينة "إنتري فلوريس" السياحية في تشيناكوتا بكولومبيا،بحسب تقارير إعلامية، فيما فشلت محاولات إسعافها خلال نقلها إلى المستشفى.
وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الضحية يوريس كريستيل كاميلا
غارسيا
مانريكي تستعد للنزول من اللعبة وهي تبدو مترددة، قبل أن تفقد السيطرة خلال الانحدار وتسقط من أحد المنعطفات. وأعلنت
إدارة الموقع
أنها فعّلت بروتوكولات الطوارئ وأبدت استعدادها للتعاون مع السلطات، بينما باشرت الجهات المحلية التحقيق في ملابسات الحادث.
