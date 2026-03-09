وفاة مروّعة لأم في مدينة ملاهٍ

توفيت امرأة تبلغ 28 عامًا بعد سقوطها من لعبة في مدينة "إنتري فلوريس" السياحية في تشيناكوتا بكولومبيا،بحسب تقارير إعلامية، فيما فشلت محاولات إسعافها خلال نقلها إلى المستشفى.



وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الضحية يوريس كريستيل كاميلا مانريكي تستعد للنزول من اللعبة وهي تبدو مترددة، قبل أن تفقد السيطرة خلال الانحدار وتسقط من أحد المنعطفات. وأعلنت أنها فعّلت بروتوكولات الطوارئ وأبدت استعدادها للتعاون مع السلطات، بينما باشرت الجهات المحلية التحقيق في ملابسات الحادث.

Advertisement