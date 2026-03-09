تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
منوعات
هرّ أنقذ حياته قبل أن يموت
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة مؤثرة بولاية أوريغون الأميركية، أنقذ هر يُدعى "فريد" حياة صاحبه
دونالد
فان وورمر (56 عامًا) بعدما أيقظه من النوم ضاربًا إياه بمخالبه قبيل اندلاع حريق هائل في منزله. وبفضل يقظة القط، تمكن الرجل من الفرار قبل انهيار السقف، لكنه فوجئ باختفاء فريد. وعند عودته للبحث عنه، منعه رجال الإطفاء، ليُعثر لاحقًا على جثة القطّة داخل المنزل.
وأعرب فان وورمر عن حزنه العميق قائلاً: "فريد كاد أن ينجو، لكنه مات وهو ينقذني". وأظهرت التحقيبات أن الحريق نجم عن ارتفاع حرارة جهاز إزالة الرطوبة، بينما كانت ابنته وصديقته خارج المنزل وقتها. ورغم محاولة الرجل جمع تبرعات لإعادة بناء منزله الذي تكبد أضرارًا فادحة، إلا أنه أكد أن الخسارة الأكبر هي فقدان رفيقه الوفي. (ارم)
