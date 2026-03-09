تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
شخص يطلق النار على شاب بسبب معاكسة خطيبته
09-03-2026
|
13:06
أصيب شاب بطلق ناري، على يد عاطل، بمدينة 6 أكتوبر في مصر، إثر خلاف بينهما على معاكسة المتهم لخطيبة المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت
النيابة
التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن
الجيزة
، يفيد إصابة شخص بطلق ناري بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة شاب بطلق ناري، على يد عاطل، نتيجة خلاف بينهما لمعاكسة المتهم لخطيبة المجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
