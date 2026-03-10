تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:00
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران photos 0
نجح علماء في إعادة بناء مقاطع فيديو قصيرة بالاعتماد على نشاط دماغ الفئران، في تجربة علمية تهدف إلى فهم كيفية معالجة أدمغة الحيوانات للمعلومات البصرية وتجاربها الحسية.

وخلال الدراسة التي نشرتها صحيفة "الغارديان"، عرض الباحثون على الفئران مقاطع فيديو قصيرة لمشاهد رياضية، واستخدموا أشعة ليزر بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة نشاط الخلايا العصبية في القشرة البصرية.
 
بعد ذلك، جرى تحليل الإشارات العصبية باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي صُمم للتنبؤ بتغير النشاط الكهربائي في الدماغ تبعاً لما يراه الحيوان، حيث قام العلماء بتعديل صور تجريبية حتى توقعت الخوارزمية أنماط النشاط المسجلة.

جاءت النتائج في صورة مقاطع فيديو ضبابية ومجزأة، تعكس لمحة أولية عن الطريقة التي ترى بها الفئران المشاهد البصرية. ومع أن الرؤية عند الفئران أضعف من الإنسان، يعتقد الباحثون أن دقة هذه الصور قابلة للتحسين مستقبلاً، كما يأملون في إعادة بناء مجال الرؤية الكامل للحيوان عبر تحليل الإشارات القادمة من كلتا العينين.

ولا يقتصر الهدف من هذه التقنية على فهم الرؤية فحسب، بل قد تساعد مستقبلاً في الإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى اختبار الحيوانات للأحلام البصرية، أو الخدع البصرية، أو الهلوسة. وفي المقابل، حذر بعض العلماء من استخدام هذه التقنية مع البشر مستقبلاً لما قد تثيره من مخاوف تتعلق بالخصوصية، في حال أصبحت قادرة على إعادة بناء ما يتخيله الإنسان وليس فقط ما يراه.

