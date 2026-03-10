إذاعة القرآن الكريم المصرية.. 60 عاماً من السكينة والوقار في وجدان المصريين

تعد إذاعة القرآن واحدة من أشهر الإذاعات المتخصصة في العالم الإسلامي، حيث تحتل مكانة وجدانية خاصة لدى المصريين منذ انطلاقها عام 1964 كأقدم إذاعة دينية في العالم. تأسست الإذاعة بهدف حماية تلاوات القرآن الكريم من التحريف، وتقديم تلاوات صحيحة ومعتمدة لكبار القراء، إلى جانب بث برامج دينية وسطية تعكس منهج الشريف.



وقد ارتبطت الإذاعة في ذاكرة المستمعين بنخبة من كبار الإذاعيين الذين ميزوا أداءها بالوقار والطمأنينة، ومن أبرزهم الدكتورة هاجر سعد الدين، وشحاتة العرابي، وعبد الصمد دسوقي، وإبراهيم خلف، ومحمد عويضة.

كما كانت منبراً لأبرز رموز التلاوة المصرية في العالم الإسلامي، أمثال رفعت، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى ، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي.



تمثل إذاعة القرآن الكريم جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي في مصر، فهي ترافق المستمعين في البيوت ووسائل النقل والمحال التجارية، وتعد صوتاً للسكينة في مختلف أوقات اليوم. وتتضاعف أهمية هذه الإذاعة خلال شهر المبارك، حيث تشكل ركيزة أساسية في أجواء الشهر الفضيل عبر نقل صلاة التراويح والتهجد، وبث التواشيح والابتهالات، وبرامج الفتاوى، والتلاوات الخاشعة التي تمثل جزءاً من ذكريات الأجيال.

وعلى مدار أكثر من عاماً، بقيت الإذاعة حالة روحية وذاكرة جماعية تربط الماضي بالحاضر، رغم تطور .



