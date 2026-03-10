تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

إذاعة القرآن الكريم المصرية.. 60 عاماً من السكينة والوقار في وجدان المصريين

Lebanon 24
10-03-2026 | 17:00
A-
A+
إذاعة القرآن الكريم المصرية.. 60 عاماً من السكينة والوقار في وجدان المصريين
إذاعة القرآن الكريم المصرية.. 60 عاماً من السكينة والوقار في وجدان المصريين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعد إذاعة القرآن الكريم المصرية واحدة من أشهر الإذاعات المتخصصة في العالم الإسلامي، حيث تحتل مكانة وجدانية خاصة لدى المصريين منذ انطلاقها عام 1964 كأقدم إذاعة دينية في العالم. تأسست الإذاعة بهدف حماية تلاوات القرآن الكريم من التحريف، وتقديم تلاوات صحيحة ومعتمدة لكبار القراء، إلى جانب بث برامج دينية وسطية تعكس منهج الأزهر الشريف.

وقد ارتبطت الإذاعة في ذاكرة المستمعين بنخبة من كبار الإذاعيين الذين ميزوا أداءها بالوقار والطمأنينة، ومن أبرزهم الدكتورة هاجر سعد الدين، وشحاتة العرابي، وعبد الصمد دسوقي، وإبراهيم خلف، ومحمد عويضة.
 
كما كانت منبراً لأبرز رموز التلاوة المصرية في العالم الإسلامي، أمثال الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي.

تمثل إذاعة القرآن الكريم جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي في مصر، فهي ترافق المستمعين في البيوت ووسائل النقل والمحال التجارية، وتعد صوتاً للسكينة في مختلف أوقات اليوم. وتتضاعف أهمية هذه الإذاعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشكل ركيزة أساسية في أجواء الشهر الفضيل عبر نقل صلاة التراويح والتهجد، وبث التواشيح والابتهالات، وبرامج الفتاوى، والتلاوات الخاشعة التي تمثل جزءاً من ذكريات الأجيال.
 
وعلى مدار أكثر من ستين عاماً، بقيت الإذاعة حالة روحية وذاكرة جماعية تربط الماضي بالحاضر، رغم تطور وسائل الإعلام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نلتقي اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ولتخريج مجموعة من حفظة القرآن الكريم
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة الليبية: القائد العام للقوات المسلحة يستقبل في بنغازي رئيس المخابرات المصرية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: كلمات المرجعية السيستانية تعكس وجدان الأمة وضرورة التماسك الوطني
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

وسائل الإعلام

الشيخ محمد

الشيخ عبد

إسماعيل

الإسلام

المصرية

الأزهر

إسلامي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-10
Lebanon24
11:00 | 2026-03-10
Lebanon24
10:37 | 2026-03-10
Lebanon24
08:33 | 2026-03-10
Lebanon24
04:12 | 2026-03-10
Lebanon24
03:00 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24