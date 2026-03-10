تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
إذاعة القرآن الكريم المصرية.. 60 عاماً من السكينة والوقار في وجدان المصريين
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد إذاعة القرآن
الكريم
المصرية
واحدة من أشهر الإذاعات المتخصصة في العالم الإسلامي، حيث تحتل مكانة وجدانية خاصة لدى المصريين منذ انطلاقها عام 1964 كأقدم إذاعة دينية في العالم. تأسست الإذاعة بهدف حماية تلاوات القرآن الكريم من التحريف، وتقديم تلاوات صحيحة ومعتمدة لكبار القراء، إلى جانب بث برامج دينية وسطية تعكس منهج
الأزهر
الشريف.
وقد ارتبطت الإذاعة في ذاكرة المستمعين بنخبة من كبار الإذاعيين الذين ميزوا أداءها بالوقار والطمأنينة، ومن أبرزهم الدكتورة هاجر سعد الدين، وشحاتة العرابي، وعبد الصمد دسوقي، وإبراهيم خلف، ومحمد عويضة.
كما كانت منبراً لأبرز رموز التلاوة المصرية في العالم الإسلامي، أمثال
الشيخ محمد
رفعت، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى
إسماعيل
، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي.
تمثل إذاعة القرآن الكريم جزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي في مصر، فهي ترافق المستمعين في البيوت ووسائل النقل والمحال التجارية، وتعد صوتاً للسكينة في مختلف أوقات اليوم. وتتضاعف أهمية هذه الإذاعة خلال شهر
رمضان
المبارك، حيث تشكل ركيزة أساسية في أجواء الشهر الفضيل عبر نقل صلاة التراويح والتهجد، وبث التواشيح والابتهالات، وبرامج الفتاوى، والتلاوات الخاشعة التي تمثل جزءاً من ذكريات الأجيال.
وعلى مدار أكثر من
ستين
عاماً، بقيت الإذاعة حالة روحية وذاكرة جماعية تربط الماضي بالحاضر، رغم تطور
وسائل الإعلام
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نلتقي اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ولتخريج مجموعة من حفظة القرآن الكريم
Lebanon 24
قاسم: نلتقي اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ولتخريج مجموعة من حفظة القرآن الكريم
11/03/2026 01:47:18
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة الليبية: القائد العام للقوات المسلحة يستقبل في بنغازي رئيس المخابرات المصرية
Lebanon 24
القوات المسلحة الليبية: القائد العام للقوات المسلحة يستقبل في بنغازي رئيس المخابرات المصرية
11/03/2026 01:47:18
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: كلمات المرجعية السيستانية تعكس وجدان الأمة وضرورة التماسك الوطني
Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: كلمات المرجعية السيستانية تعكس وجدان الأمة وضرورة التماسك الوطني
11/03/2026 01:47:18
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
Lebanon 24
الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
11/03/2026 01:47:18
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
وسائل الإعلام
الشيخ محمد
الشيخ عبد
إسماعيل
الإسلام
المصرية
الأزهر
إسلامي
قد يعجبك أيضاً
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران
Lebanon 24
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران
15:00 | 2026-03-10
10/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع مصوّر لحفيدة ترامب يُشعل سجالاً واسعاً
Lebanon 24
مقطع مصوّر لحفيدة ترامب يُشعل سجالاً واسعاً
11:00 | 2026-03-10
10/03/2026 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إضرام النار قرب مبنى المستشارية الألمانية في برلين
Lebanon 24
إضرام النار قرب مبنى المستشارية الألمانية في برلين
10:37 | 2026-03-10
10/03/2026 10:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر
Lebanon 24
في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر
08:33 | 2026-03-10
10/03/2026 08:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
Lebanon 24
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
04:12 | 2026-03-10
10/03/2026 04:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
Lebanon 24
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
03:15 | 2026-03-10
10/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
10:30 | 2026-03-10
10/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2026-03-10
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران
11:00 | 2026-03-10
مقطع مصوّر لحفيدة ترامب يُشعل سجالاً واسعاً
10:37 | 2026-03-10
إضرام النار قرب مبنى المستشارية الألمانية في برلين
08:33 | 2026-03-10
في مصر.. شطب طبيب من السجلات عرض حياة المرضى للخطر
04:12 | 2026-03-10
الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً.. مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى
03:00 | 2026-03-10
برلمان بريطانيا يرفض حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 01:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24