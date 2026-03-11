تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
11-03-2026 | 00:00
برجك اليوم
الحمل
قد تصلك اليوم بعض الأحاديث أو التسريبات المتعلقة بخططك المستقبلية، فحافظ على تركيزك ولا تدع الآخرين يؤثرون على أهدافك. عاطفيًا، يسود التفاهم وتحسن العلاقة مع الشريك. مهنيًا، استمع إلى صوتك الداخلي لفهم مشاعرك، ما يساعدك على إنجاز مهامك بدقة أكبر. صحيًا، قد تظهر فرص لتغيير نمط حياتك الصحي أو الاستفادة من نصائح مفيدة، فاختَر ما يناسبك بعناية.
الثور
يسودك اليوم الهدوء والتحليل العميق، وقد تصلك معلومات تغير وجهة نظرك. عاطفيًا، لا تدع المخاوف القديمة تؤثر على علاقتك، والصراحة قد تكون مفتاح الحل. مهنيًا، ركز على التفاصيل لتجنب التأخير. صحيًا، اهتم براحة عقلك وتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم.
الجوزاء
اليوم يحمل بعض التحولات الصغيرة التي قد تؤدي لاحقًا إلى تغييرات أكبر. عاطفيًا، التفاصيل الصغيرة تعكس مشاعر كبيرة، فاستفد من لحظات الحميمية. مهنيًا، التنظيم وتفويض بعض المسؤوليات يساعدك على الإنجاز. صحيًا، خصص وقتًا للراحة أو ممارسة نشاط رياضي خفيف.
السرطان
تمتلك اليوم قدرة على تنظيم الأمور العملية والعاطفية، وتحليلك الدقيق يمنحك رؤية شاملة. عاطفيًا، امنح نفسك وقتًا للتفكير قبل اتخاذ أي موقف. مهنيًا، تركيزك العالي يساعدك على إنهاء الأعمال المؤجلة وطرح أفكار جديدة. صحيًا، انتبه للرقبة والكتفين ومارس تمارين التمدد، وقلل الكافيين مساءً.
الأسد
حاول اليوم الاستمتاع بأشعة الشمس لبضع دقائق لتعزيز المزاج وإنتاج فيتامين D. عاطفيًا، عبّر عن امتنانك لشريكك بطريقة عملية. مهنيًا، استخدم حس الفكاهة لتخفيف الضغوط، مع الحفاظ على تركيزك. صحيًا، النشاط البدني مثل المشي أو رفع الأثقال يعزز قوة جسمك.
العذراء
اليوم مناسب لمحاولة حل التوتر في علاقاتك. عاطفيًا، شارك مخاوفك مع الشريك بدل الاحتفاظ بها داخلك. مهنيًا، التنظيم والطموح يمنحانك فرصة لتحقيق أهدافك. صحيًا، ابدأ بتبني عادات صحية جديدة وواصلها ضمن روتينك اليومي.
الميزان
خذ لحظات للاسترخاء للحد من التوتر. عاطفيًا، لا تقبل بعلاقة تقلل من قيمتك. مهنيًا، اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مالية مهمة أو التخطيط لخطوة استثمارية جديدة. صحيًا، أدرج الطماطم في وجباتك لزيادة العناصر الغذائية.
العقرب
قد تشعر بأن الوقت يمر ببطء، لذا تحل بالصبر وركز على أولوياتك. عاطفيًا، امنح العلاقة مزيدًا من الوقت والهدوء. مهنيًا، تجنب القرارات المتسرعة أثناء اضطرابات العمل المؤقتة. صحيًا، راقب نظامك الغذائي واهتم بالعادات الصحية.
القوس
تشعر برغبة في الحديث بصدق مع الشريك، فاعتمد على حدسك للحفاظ على استقرار العلاقة. مهنيًا، استخدم طاقتك لإنجاز المهام بدقة واهتمام. صحيًا، تجنب التوتر في الرأس والرقبة وخذ فترات استراحة قصيرة، مع ممارسة المشي السريع بعد الظهر.
الجدي 
قد تطرأ تغييرات مفاجئة اليوم، فتعامل معها بمرونة. عاطفيًا، خصص وقتًا للتقارب مع الشريك. مهنيًا، التغييرات قد تمنحك فرصة لتطوير أسلوبك. صحيًا، استرح وابتعد عن الأطعمة الثقيلة مساءً لتجنب اضطرابات الهضم.
الدلو
الطاقة المتغيرة اليوم قد تفتح أمامك فرصًا جديدة. عاطفيًا، تواصل بصدق وهدوء مع الشريك. مهنيًا، فكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار بعد استلام معلومات جديدة. صحيًا، ممارسة الرياضة الخفيفة ستفيد جسمك، مع الانتباه لوضعية جسمك لتجنب الإصابات.
الحوت تاج إلى انتباهك لفهمها. عاطفيًا، استغل مشاعرك لتعزيز الصراحة والتقارب مع الشريك. مهنيًا، قد تواجه أفكارًا جديدة، فعبّر عن رأيك بثقة. صحيًا، خصص وقتًا لنشاطات مريحة مثل الكتابة أو الرسم لتخفيف التوتر وتحسين المزاج.
