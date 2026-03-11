تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بالصور.. فلكي هاو تمكن من تصوير طائرة صينية "سرية" في الفضاء

Lebanon 24
11-03-2026
بالصور.. فلكي هاو تمكن من تصوير طائرة صينية سرية في الفضاء
بالصور.. فلكي هاو تمكن من تصوير طائرة صينية سرية في الفضاء photos 0
أطلقت الصين طائرتها الفضائية الروبوتية القابلة لإعادة الاستخدام "شينلونغ" في 7 شباط ضمن مهمتها المدارية الرابعة، من دون كشف تفاصيل دقيقة عن أهدافها، مكتفية بالقول إنها مخصصة لاختبار التكنولوجيا ودعم الاستخدام السلمي للفضاء. وتشير تقارير متخصصة إلى أن المركبة تشبه في تصميمها الطائرة الأميركية "إكس-37 بي"، ما يعكس اهتمام بكين بتطوير قدرات فضائية طويلة الأمد تشمل الاسترجاع والتحكم الذاتي والعمليات المدارية المعقدة.

وفي تطور لافت، رصد هاوٍ للفلك في النمسا وميضًا قويًا للطائرة أثناء مرورها، ورجّحت تقارير أن يكون ناتجًا عن انعكاس ضوء الشمس على جزء من المركبة، لا عن خلل أو انفجار.
a black and white image of a grainy object rotating against a black background
كما أعادت المهمة تسليط الضوء على الغموض المحيط بـ"شينلونغ"، خصوصًا أن مهامًا سابقة شهدت إطلاق أجسام صغيرة وإجراء مناورات اقتراب والتحام في المدار، ما يفتح باب التساؤلات حول أبعادها التقنية والاستراتيجية.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24