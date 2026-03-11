بالصور.. فلكي هاو تمكن من تصوير طائرة صينية "سرية" في الفضاء

أطلقت طائرتها الفضائية الروبوتية القابلة لإعادة الاستخدام "شينلونغ" في 7 شباط ضمن مهمتها المدارية الرابعة، من دون كشف تفاصيل دقيقة عن أهدافها، مكتفية بالقول إنها مخصصة لاختبار التكنولوجيا ودعم الاستخدام السلمي للفضاء. وتشير تقارير متخصصة إلى أن المركبة تشبه في تصميمها الطائرة الأميركية "إكس-37 بي"، ما يعكس اهتمام بتطوير قدرات فضائية طويلة الأمد تشمل الاسترجاع والتحكم الذاتي والعمليات المدارية المعقدة.



وفي تطور لافت، رصد هاوٍ للفلك في وميضًا قويًا للطائرة أثناء مرورها، ورجّحت تقارير أن يكون ناتجًا عن انعكاس ضوء الشمس على جزء من المركبة، لا عن خلل أو انفجار.

كما أعادت المهمة تسليط الضوء على الغموض المحيط بـ"شينلونغ"، خصوصًا أن مهامًا سابقة شهدت إطلاق أجسام صغيرة وإجراء مناورات اقتراب والتحام في المدار، ما يفتح باب التساؤلات حول أبعادها التقنية والاستراتيجية.