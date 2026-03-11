امرأة تقتل طفليها وتنتحر!

أقدمت امرأة على قتل طفليها داخل منزل العائلة قبل أن تنتحر، بإحدى المناطق السكنية في الأميركية.

ووفق تقارير إعلامية محلية، أطلقت مونيكا روباشا (44 عاماً) النار على طفليها جوش (14 عاماً) وإيما (11 عاماً) داخل غرفتيهما، قبل أن توجه السلاح إلى نفسها. وكان زوجها ريتشارد (45 عاماً) خارج البلاد في رحلة عمل عندما فقد الاتصال بزوجته لمدة يوم ونصف، ما دفعه إلى التواصل مع الشرطة للاطمئنان على العائلة.

وتوجهت عناصر الأمن إلى المنزل الواقع في لإجراء فحص روتيني بعد البلاغ، قبل أن يلاحظ الضباط مؤشرات غير طبيعية دفعتهم إلى دخول المنزل. وعند دخولهم، عثروا على أفراد الأسرة الثلاثة مصابين بطلقات نارية داخل المنزل.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادثة تبدو نتيجة تخطيط مسبق، فيما رجّح المحققون أن الأم كانت على دراية كاملة بما كانت تقوم به عند ارتكاب الجريمة.



، الشريف المسؤول عن التحقيق، إن مثل هذه الحوادث قد تقع دون مؤشرات واضحة، مضيفاً أن ما يجري خلف الأبواب المغلقة قد لا يكون معروفاً للآخرين.



، وصف راندي وارين، مسؤول الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة ماناتي، المشهد داخل المنزل بأنه كان صادماً حتى بالنسبة للضباط الذين تعاملوا مع الواقعة، مشيراً إلى أن الأب عاد لاحقاً إلى بعد رحلته ليتم إبلاغه بوفاة زوجته وطفليه.



وأضاف المسؤول الأمني أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن أي مؤشرات سابقة كانت تنذر بوقوع هذه الجريمة. (عكاظ)



