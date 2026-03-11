تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
عصابة تنتحل صفة شرطة وتسرق 900 ألف يورو من زوجين
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:26
في حادثة تعكس تصاعد جرائم استهداف مستثمري العملات المشفرة في
فرنسا
، تعرض زوجان في الخمسينات من عمرهما لعملية سطو عنيفة داخل منزلهما في بلدة "لو شينيه-روكونكور" غرب
باريس
، نفذها ثلاثة مسلحين انتحلوا صفة رجال شرطة .
وتفيد التحقيقات، التي تجريها فرقة مكافحة العصابات (BRB)، أن المهاجمين اقتحموا المنزل صباح الاثنين بعد أن فتحت الزوجة الباب ظناً منها أنهم عناصر أمن . وأشهر أحدهم سكيناً وهدد الزوجين، وأجبر الزوج على تحويل عملات رقمية من نوع بيتكوين بقيمة 900 ألف
يورو
إلى محفظة إلكترونية يسيطر عليها الجناة .
وبعد إتمام التحويل، قيد المهاجمون الزوج باستخدام كابل كهربائي وأجلسوه مع زوجته على الأريكة، ثم لاذوا بالفرار بشاحنة بيضاء كانت متوقفة قرب المنزل . أصيبت الزوجة بجرح في كتفها، لكنها تمكنت من تحرير زوجها والاستغاثة بالجيران .
يأتي هذا الهجوم ضمن موجة تصاعدية من جرائم "هجمات المفتاح" (wrench attacks) التي تستهدف مقتني العملات الرقمية في فرنسا، والتي سجلت 19 حالة موثقة خلال العام الماضي، وهو الأعلى عالمياً . وتواصل
النيابة
في
فرساي
التحقيق في الحادث، ولم تعلن بعد عن أي توقيفات .
النيابة
كونكور
فرنسا
باريس
فرساي
جيران
صيبة
يورو
