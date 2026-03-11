تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
إطلاق نار يودي بحياة مدرسين أمام منزلهما
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:00
لقى مدرس وآخر مصرعهما، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في قرية فاو التابعة لمركز دشنا
شمال محافظة
قنا في مصر، قبل أذان
المغرب
.
لقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن قنا إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد مقتل شخصين أحدهما مدرس، بطلقات نارية أثناء تواجدهما أمام منزلهما في قرية فاو التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بسبب خصومة ثأرية مع واحد منهما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثتين إلي مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
